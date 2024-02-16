Рисовое молоко: отличный вариант для тех, кто не переносит лактозу и животные жиры

Рисовое молоко: прекрасный напиток для питания взрослых и детей

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Рисовое молоко — это вегетарианский и безлактозный альтернативный напиток, который можно приготовить дома. Рисовое молоко, приготовленное по рецепту сайта "Гастроном.ру", прекрасно подходит и для взрослых, и для детей — у него поистине нежный вкус!

Фото: commons.wikimedia.org by Daniele Pellati is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Рисовое молоко является источником витаминов и минералов, таких как кальций, витамин D и витамин B12, что делает его полезным вариантом для питания детей и взрослых, особенно для тех, кто не потребляет животные продукты или имеет непереносимость лактозы.

Ингредиенты:

— 140 г коричневого басмати (или другого риса),

— небольшая горсть сырого миндаля,

— 50 г сахара (или другого подсластителя по вашему выбору),

— 6 коробочек кардамона,

— 1,2 л бутилированной воды,

— морская соль на кончике ножа.

Положите миндаль в кастрюлю с кипящей водой и оставьте на 4 минуты. Затем откиньте миндаль на дуршлаг, обдайте холодной водой и очистите от кожицы, сжимая каждое ядро между большим и указательным пальцами. Обсушите ядра и порубите их крупной крошкой. Измельчите рис в муку. Раздавите коробочки кардамона плоской стороной ножа. В банке смешайте рисовую муку, миндаль, кардамон и соль. Влейте 800 мл воды, перемешайте, накройте и оставьте на 8 часов. Добавьте сахар в банку и постепенно вливайте оставшуюся воду, взбивая напиток в блендере до однородной массы. Процедите напиток через несколько слоев марли и поставьте в холодильник на 15 минут.

Вы можете наслаждаться рисовым молоком как самостоятельным напитком, а также добавить в него кусочки бананов или смешать с фруктовыми соками для разнообразия вкуса.