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Рисовое молоко: отличный вариант для тех, кто не переносит лактозу и животные жиры

Рисовое молоко: прекрасный напиток для питания взрослых и детей

1:48
Еда

Рисовое молоко — это вегетарианский и безлактозный альтернативный напиток, который можно приготовить дома. Рисовое молоко, приготовленное по рецепту сайта "Гастроном.ру", прекрасно подходит и для взрослых, и для детей — у него поистине нежный вкус!

Рисовое молоко: прекрасный напиток для питания взрослых и детей
Фото: commons.wikimedia.org by Daniele Pellati is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Рисовое молоко является источником витаминов и минералов, таких как кальций, витамин D и витамин B12, что делает его полезным вариантом для питания детей и взрослых, особенно для тех, кто не потребляет животные продукты или имеет непереносимость лактозы.

Ингредиенты:

— 140 г коричневого басмати (или другого риса),

— небольшая горсть сырого миндаля,

— 50 г сахара (или другого подсластителя по вашему выбору),

— 6 коробочек кардамона,

— 1,2 л бутилированной воды,

— морская соль на кончике ножа.

  1. Положите миндаль в кастрюлю с кипящей водой и оставьте на 4 минуты. Затем откиньте миндаль на дуршлаг, обдайте холодной водой и очистите от кожицы, сжимая каждое ядро между большим и указательным пальцами. Обсушите ядра и порубите их крупной крошкой.
  2. Измельчите рис в муку. Раздавите коробочки кардамона плоской стороной ножа. В банке смешайте рисовую муку, миндаль, кардамон и соль. Влейте 800 мл воды, перемешайте, накройте и оставьте на 8 часов.
  3. Добавьте сахар в банку и постепенно вливайте оставшуюся воду, взбивая напиток в блендере до однородной массы.
  4. Процедите напиток через несколько слоев марли и поставьте в холодильник на 15 минут.

Вы можете наслаждаться рисовым молоком как самостоятельным напитком, а также добавить в него кусочки бананов или смешать с фруктовыми соками для разнообразия вкуса.

Рисовое молоко . Рецепт от шеф повара Максима Григорьева
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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