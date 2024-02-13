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Как извлечь из молока наибольшую пользу? Ответ врача-аллерголога

Аллерголог Паршина заявила, что польза молока зависит от его жирности

1:31
Здоровье

Российский врач-аллерголог и иммунолог высшей категории Евгения Паршина отмечает, что жирное молоко благоприятно влияет на микрофлору кишечника. Однако, при высоком сердечно-сосудистом риске или при следовании лечебной диете, целесообразно выбирать менее жирные варианты.

Аллерголог Паршина заявила, что польза молока зависит от его жирности
Фото: wikimedia. org by Bestalex is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

По мнению специалиста, чем выше содержание жира в молоке, тем больше пользы оно приносит микрофлоре кишечника. Следовательно, предпочтение следует отдавать молоку средней (2,6-3,5%) и высокой (более 3,5%) жирности. Более жирное молоко также способствует лучшему усвоению питательных веществ, таких как жирорастворимые витамины групп А, D, Е, К2, Омега-3 и Омега-6, а также витамины В, насыщенные жирные кислоты, белок, кальций, фосфор, цинк и другие, что благоприятно сказывается на здоровье, особенно костей, иммунитета, нервной системы и зрения.

Важно учитывать, что более жирное молоко содержит больше вредного холестерина, что может негативно сказываться на состоянии сердечно-сосудистой системы. В таких случаях рекомендуется заменить его на молоко с минимальным процентом жирности. Этот вариант также подходит для тех, кто следит за диетой, ограничивающей потребление жирных продуктов. При наличии любых сомнений рекомендуется проконсультироваться с квалифицированным специалистом относительно включения молока в рацион.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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