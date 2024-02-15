Секреты приготовления идеального горячего шоколада: тот самый рецепт с корицей

Давайте приготовим вкусный и ароматный горячий шоколад, чтобы создать особую атмосферу в холодные зимние дни и порадовать себя и своих близких. Следуя этому рецепту от сайта "Лайфхакер.ру", вы сможете насладиться насыщенным вкусом и бархатистой текстурой настоящего шоколадного напитка.
Фото: commons.wikimedia.org by Itisdacurlz is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Ингредиенты:
— 450 мл молока,
— 70 г чёрного шоколада (содержание какао — 70%),
— 30 г молочного шоколада,
— 75 мл сливок (жирностью 33%),
— ¼ чайной ложки молотой корицы,
— щепотка соли.
Приготовление:
Разломите чёрный шоколад на кусочки и предварительно нагрейте 150 мл молока в сотейнике.
Удалите сотейник с огня и добавьте в него кусочки чёрного шоколада. Помешивайте, пока шоколад не растает и не образует гладкую, густую смесь.
В другой кастрюле смешайте оставшееся молоко, молочный шоколад, сливки, молотую корицу и щепотку соли. Нагревайте смесь на среднем огне, пока она не станет горячей, но не доводите её до кипения.
Разлейте шоколадную основу по кружкам и долейте горячую смесь молока и сливок.
При желании украсьте каждую кружку щепоткой корицы или маршмэллоу сверху.
Горячий шоколад готов к подаче.
Наслаждайтесь его насыщенным вкусом и ароматом. Теперь вы можете насладиться шикарным горячим шоколадом и создать неповторимую атмосферу уюта и комфорта в любой момент. Приятного аппетита!
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Идеальный горячий шоколад за 5 минут #NataliaLompas
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