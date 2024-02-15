Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Генеральный секретарь НАТО заявил о последствиях отсутствия помощи Киеву от США
Офтальмолог Боша заявила, что использование капель для глаз вызовет отек роговицы
Дмитрий Песков: Белый дом прибегает к уловкам, чтобы сподвигнуть Конгресс на выделение денег Киеву
Восемь средств для антицеллюлитного массажа, которые реально работают
Командованию ВСУ на их частотах предложено сдаться в Авдеевке
FT: в США конфискованы тысячи Porsche и Bentley из-за запрещённой детали из Китая
Учёные измерили скорость вращения чёрной дыры в центре Галактики
Розмарин: как посадить и его вырастить
Какие вьющиеся растения подойдут для балконов
Секреты приготовления идеального горячего шоколада: тот самый рецепт с корицей

Идеальный горячий шоколад: вы забудете о шоколадных порошках из магазина

1:35
Еда

Давайте приготовим вкусный и ароматный горячий шоколад, чтобы создать особую атмосферу в холодные зимние дни и порадовать себя и своих близких. Следуя этому рецепту от сайта "Лайфхакер.ру", вы сможете насладиться насыщенным вкусом и бархатистой текстурой настоящего шоколадного напитка.

Идеальный горячий шоколад: вы забудете о шоколадных порошках из магазина
Фото: commons.wikimedia.org by Itisdacurlz is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты:

— 450 мл молока,

— 70 г чёрного шоколада (содержание какао — 70%),

— 30 г молочного шоколада,

— 75 мл сливок (жирностью 33%),

— ¼ чайной ложки молотой корицы,

— щепотка соли.

Приготовление:

  1. Разломите чёрный шоколад на кусочки и предварительно нагрейте 150 мл молока в сотейнике.
  2. Удалите сотейник с огня и добавьте в него кусочки чёрного шоколада. Помешивайте, пока шоколад не растает и не образует гладкую, густую смесь.
  3. В другой кастрюле смешайте оставшееся молоко, молочный шоколад, сливки, молотую корицу и щепотку соли. Нагревайте смесь на среднем огне, пока она не станет горячей, но не доводите её до кипения.
  4. Разлейте шоколадную основу по кружкам и долейте горячую смесь молока и сливок.
  5. При желании украсьте каждую кружку щепоткой корицы или маршмэллоу сверху.
  6. Горячий шоколад готов к подаче.

Наслаждайтесь его насыщенным вкусом и ароматом. Теперь вы можете насладиться шикарным горячим шоколадом и создать неповторимую атмосферу уюта и комфорта в любой момент. Приятного аппетита!

Идеальный горячий шоколад за 5 минут #NataliaLompas
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира

Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.

Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Как успешно вырастить крыжовник и получать хорошие урожаи
Рассказываем, как ухаживать за крыжовником, чтобы радовал долгие годы
Сводка с фронта: в Авдеевке бывшие "азовцы"* позорно отступили, на очереди штурм Часов Яра
Идеальные огурцы для засолки: этот сорт компактный, вкусный и хрустящий
В Авдеевке ВСУ бросают позиции, из Крынок выходят украинские войска Дмитрий Плотников Фермеры шести стран ЕС согласовали антиукраинские протесты Любовь Степушова Дворцы падали, шляпы никогда. Немного о моде на головные уборы с давних времён Сергей Лебедев
Одно из самых ценных и полезных растений, которое радует орехами
Главный советский космодром построили в Байконуре, потому что там степь широкая
Пять декоративных растений, которые сделают участок оригинальным
Пять декоративных растений, которые сделают участок оригинальным
Последние материалы
Киевский режим срочно переименовывает улицы Авдеевки перед сдачей города
Американские СМИ: русская угроза из космоса?
Оптимальные методы для подтяжки кожи лица
Сырскому не удаётся удержать Авдеевку, несмотря на все подкрепления
Нефролог Корсева рассказала, что суждение о простуженных почках это не миф
Тартар из лосося: очень изысканная закуска с пряной лёгкой заправкой
Владимир Путин объяснил, почему удовольствие от интервью с Такером Карлсоном не было полным
Биатлонист из Франции Фийон Майе ещё рассчитывает на медали на ЧМ-2024 в Чехии
Риелторы прогнозируют стабилизацию цен на недвижимость до 2026 года
Физики ответили на вопрос о центре Вселенной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников