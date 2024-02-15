Секреты приготовления идеального горячего шоколада: тот самый рецепт с корицей

Идеальный горячий шоколад: вы забудете о шоколадных порошках из магазина

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Давайте приготовим вкусный и ароматный горячий шоколад, чтобы создать особую атмосферу в холодные зимние дни и порадовать себя и своих близких. Следуя этому рецепту от сайта "Лайфхакер.ру", вы сможете насладиться насыщенным вкусом и бархатистой текстурой настоящего шоколадного напитка.

Фото: commons.wikimedia.org by Itisdacurlz is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты:

— 450 мл молока,

— 70 г чёрного шоколада (содержание какао — 70%),

— 30 г молочного шоколада,

— 75 мл сливок (жирностью 33%),

— ¼ чайной ложки молотой корицы,

— щепотка соли.

Приготовление:

Разломите чёрный шоколад на кусочки и предварительно нагрейте 150 мл молока в сотейнике. Удалите сотейник с огня и добавьте в него кусочки чёрного шоколада. Помешивайте, пока шоколад не растает и не образует гладкую, густую смесь. В другой кастрюле смешайте оставшееся молоко, молочный шоколад, сливки, молотую корицу и щепотку соли. Нагревайте смесь на среднем огне, пока она не станет горячей, но не доводите её до кипения. Разлейте шоколадную основу по кружкам и долейте горячую смесь молока и сливок. При желании украсьте каждую кружку щепоткой корицы или маршмэллоу сверху. Горячий шоколад готов к подаче.

Наслаждайтесь его насыщенным вкусом и ароматом. Теперь вы можете насладиться шикарным горячим шоколадом и создать неповторимую атмосферу уюта и комфорта в любой момент. Приятного аппетита!