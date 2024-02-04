Шоколадное какао получится супервкусным: только не делайте это с молоком - опытный кулинар раскрыл рецепт идеального напитка

В это шоколадное какао влюбится вся семья. Разнообразьте ваше меню этим ароматным и вкуснейшим напитком. Рецепт опубликовал сайт menunedeli. ru.
Ингредиенты на одну порцию:
Приготовление:
1. Соедините сахар с порошком какао и положите смесь в кастрюльку.
2. Молоко разогрейте в отдельной ёмкости и влейте в смесь. Важно не заливать смесь холодным молоком.
3. Добавьте шоколад.
4. Поставьте кастрюльку на маленький огонь. Начинайте мешать смесь. После того, как порошок растворится, выключите огонь. Жидкость не доводите до кипения — данный пункт очень важен.
5. Подайте напиток с тёртым шоколадом в кружке.
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