Шоколадное какао получится супервкусным: только не делайте это с молоком - опытный кулинар раскрыл рецепт идеального напитка

Вкуснейшее какао с шоколадом получится у каждого

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

В это шоколадное какао влюбится вся семья. Разнообразьте ваше меню этим ароматным и вкуснейшим напитком. Рецепт опубликовал сайт menunedeli. ru.

Фото: Own work by Itisdacurlz is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Ингредиенты на одну порцию:

250 мл молока,

3 столовые ложки какао-порошка,

2 столовые ложки сахара,

2 дольки шоколада.

Приготовление:

1. Соедините сахар с порошком какао и положите смесь в кастрюльку.

2. Молоко разогрейте в отдельной ёмкости и влейте в смесь. Важно не заливать смесь холодным молоком.

3. Добавьте шоколад.

4. Поставьте кастрюльку на маленький огонь. Начинайте мешать смесь. После того, как порошок растворится, выключите огонь. Жидкость не доводите до кипения — данный пункт очень важен.

5. Подайте напиток с тёртым шоколадом в кружке.