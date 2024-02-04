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Шоколадное какао получится супервкусным: только не делайте это с молоком - опытный кулинар раскрыл рецепт идеального напитка

Вкуснейшее какао с шоколадом получится у каждого

0:54
Еда

В это шоколадное какао влюбится вся семья. Разнообразьте ваше меню этим ароматным и вкуснейшим напитком. Рецепт опубликовал сайт menunedeli. ru.

Вкуснейшее какао с шоколадом получится у каждого
Фото: Own work by Itisdacurlz is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Ингредиенты на одну порцию:

  • 250 мл молока,
  • 3 столовые ложки какао-порошка,
  • 2 столовые ложки сахара,
  • 2 дольки шоколада.

Приготовление:

1. Соедините сахар с порошком какао и положите смесь в кастрюльку.

2. Молоко разогрейте в отдельной ёмкости и влейте в смесь. Важно не заливать смесь холодным молоком.

3. Добавьте шоколад.

4. Поставьте кастрюльку на маленький огонь. Начинайте мешать смесь. После того, как порошок растворится, выключите огонь. Жидкость не доводите до кипения — данный пункт очень важен.

5. Подайте напиток с тёртым шоколадом в кружке.

Как приготовить какао. Лучший рецепт
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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