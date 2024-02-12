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Яичница сердечком с сосиской: вызовет улыбку у любимого человека на День святого Валентина

Яичница с сосиской: на День всех влюблённых делаем её в форме сердца

2:02
Еда

Предлагаем вам простой рецепт завтрака — яичницы с сосиской, приготовленной в форме сердца. Это идеальное блюдо для празднования Дня всех влюбленных или любого другого дня, наполненного любовью и заботой от сайта "1000.menu".

Яичница с сосиской: на День всех влюблённых делаем её в форме сердца
Фото: commons.wikimedia.org by Nevit Dilmen (talk) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Хоть это и простые продукты, но, приготовленные с любовью и творческим подходом, они превращаются в изысканное блюдо, которое обязательно порадует и удивит ваших любимых. А какое может быть большее удовольствие, чем видеть улыбки на их лицах?

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

— Сосиски — 3 шт.,

— Яйца — 3 шт.,

— Зелень для украшения,

— Соль — по вкусу,

— Растительное масло для жарки,

— 3 зубочистки для закрепления сердечек.

Приготовление:

  1. Сначала очистите сосиски и отварите их в кипящей воде 2-3 минуты. Этот процесс придаст им эластичность.
  2. После отваривания достаньте сосиски и разрежьте их вдоль до середины, но не до конца.
  3. Поверните края сосисок наружу и закрепите их зубочисткой, чтобы создать форму сердца. Если сосиски не предварительно отварить, они могут разорваться на половинки.
  4. Слегка подогрейте сковороду с растительным маслом и аккуратно выложите сосиски сердцами вниз. Обжарьте их 1-2 минуты на среднем огне.
  5. Переверните сердечки и прижмите их лопаткой к сковороде, чтобы они плотно прилегали.
  6. Разбейте по одному яйцу в каждое сердечко. Небольшое количество белка может вытечь наружу, но это не проблема — его легко обрезать ножом после приготовления.
  7. Прикройте сковороду крышкой и готовьте на медленном огне 10-12 минут, пока белок полностью не схватится.
  8. Готовые яичницы-сердечки переложите на тарелку и украсьте зеленью по вашему усмотрению.

Теперь ваш завтрак из яичницы с сосиской в форме сердца готов! Насладитесь этим блюдом с вашими любимыми, сопровождая его тёплыми эмоциями и радостью на вашем столе.

Яичница сердечком с сосиской
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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