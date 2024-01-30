Завтрак по-израильски: аппетитная шакшука с овощами на сковороде

Шакшука — популярная израильская яичница с помидорами, луком и болгарским перцем

2:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Шакшука — это изысканное блюдо израильской кухни, покорившее сердца не только в Израиле, но и во многих арабских странах. Главными ингредиентами шакшуки являются свежие овощи и яйца. Обычно используются помидоры, лук, болгарский перец, острый перец и разнообразные специи. Для более насыщенного вкуса можно добавить картофель, бобовые, артишоки, кабачки, баклажаны или грибы.

Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut is licensed under CC BY 2.0

Также можно варьировать рецепт, добавляя в шакшуку ветчину, колбасу или сыр для создания более сытного блюда.

Для приготовления шакшуки потребуются следующие ингредиенты:

— 3 яйца;

— 3 помидора;

— 1 болгарский перец;

— 2 зубчика чеснока;

— 1 лук;

— 2 столовые ложки оливкового масла;

— паприка, соль и перец по вкусу;

— Свежая петрушка для украшения.

Приготовление

Шаг 1: Тщательно промойте помидоры холодной водой. По желанию можно удалить кожицу, но это необязательно. Вырежьте у основания помидоров небольшой кожурный круг и нарежьте овощи на кусочки.

Шаг 2: Очистите лук и чеснок, затем нарежьте их мелкими кубиками. Разогрейте сковороду и добавьте оливковое масло. Обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте чеснок и готовьте еще несколько минут.

Шаг 3: Промойте болгарский перец, удалите семена и нарежьте его тонкими полосками. Добавьте перец в сковороду с луком и чесноком, и жарьте 2-3 минуты до мягкости.

Шаг 4: Добавьте помидоры в сковороду и хорошо перемешайте, чтобы овощи равномерно распределились.

Шаг 5: Приправьте шакшуку солью, перцем и паприкой по вкусу. Готовьте на среднем огне под крышкой в течение 5-7 минут, периодически помешивая, чтобы ингредиенты соединились и стали мягкими.

Шаг 6: Создайте небольшие углубления в массе овощей и вбейте в каждое углубление по яйцу. Посолите и поперчите яйца по вкусу, затем прикройте сковороду крышкой. Готовьте шакшуку на среднем огне до готовности яиц (около 4-5 минут), в зависимости от желаемой степени прожарки желтка.

Шаг 7: Перед подачей на стол украсьте блюдо свежей мелко нарезанной петрушкой. Шакшуку можно подавать с хлебом или питой. Приятного аппетита!

Источник: сайт "Меню недели"