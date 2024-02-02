Опытные хозяйким рекомендуют использовать соль на противне для румяной выпечки с ароматной корочкой

Решение проблемы с печью: воспользуйтесь проверенным методом
При приготовлении вкусных и пышных пирогов надежный нагрев вашей плиты является ключевым фактором. Однако, как показывает опыт, регулировать его может быть сложно. Неправильный нагрев может привести к тому, что выпечка останется сырой и не подрумянится сверху.
Ситуация с новой плитой: что делать, если выпечка не подрумянивается
Если ваша новая плита вызывает проблемы с подрумяниванием выпечки, не стоит сразу обращаться к специалистам. Есть проверенный метод, который можно применить самостоятельно.
Для того чтобы ваша выпечка всегда была восхитительной, а корка — ароматной и румяной, используйте противень с солью. На противень равномерно распределите обычную поваренную соль. Гималайскую розовую можно не использовать.
Преимущества использования соли в духовке
Разместите противень с солью в верхней части духовки. В процессе нагрева соль будет удерживать жар, обеспечивая равномерное прогревание духовки. Результатом станет хорошо пропеченная выпечка с аппетитной румяной корочкой.
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.