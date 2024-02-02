Опытные хозяйким рекомендуют использовать соль на противне для румяной выпечки с ароматной корочкой

Воспользуйтесь солью для идеальной выпечки: секрет румяной корочки

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Решение проблемы с печью: воспользуйтесь проверенным методом

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При приготовлении вкусных и пышных пирогов надежный нагрев вашей плиты является ключевым фактором. Однако, как показывает опыт, регулировать его может быть сложно. Неправильный нагрев может привести к тому, что выпечка останется сырой и не подрумянится сверху.

Ситуация с новой плитой: что делать, если выпечка не подрумянивается

Если ваша новая плита вызывает проблемы с подрумяниванием выпечки, не стоит сразу обращаться к специалистам. Есть проверенный метод, который можно применить самостоятельно.

Использование соли на противне: секрет вкусной и ароматной выпечки

Для того чтобы ваша выпечка всегда была восхитительной, а корка — ароматной и румяной, используйте противень с солью. На противень равномерно распределите обычную поваренную соль. Гималайскую розовую можно не использовать.

Преимущества использования соли в духовке

Разместите противень с солью в верхней части духовки. В процессе нагрева соль будет удерживать жар, обеспечивая равномерное прогревание духовки. Результатом станет хорошо пропеченная выпечка с аппетитной румяной корочкой.