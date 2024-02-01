Авокадо: шесть распространённых мифов, о которых стоит забыть

Развенчиваем мифы: шесть интересных фактов об авокадо

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

В последнее время авокадо завоевало сердца ценителей здорового питания, став непременным компонентом диеты. Этот фрукт, богатый полезными жирами и клетчаткой, заслуживает особого внимания, и важно разобраться в правде о нем. Сегодня мы с диетологами HerBeauty.co развеем несколько мифов об авокадо, в которые стоит перестать верить.

Фото: openverse by Kjokkenutstyr.net is licensed under CC BY-SA 2.0

Миф 1: авокадо быстро портится

Хотя авокадо быстро меняет цвет при контакте с воздухом, существуют способы сохранить его свежесть. Попробуйте погрузить его в воду или обработайте цитрусовым соком, чтобы предотвратить окисление.

Миф 2: авокадо подходит только для салатов

Несмотря на первоначальное восприятие, авокадо — универсальный фрукт. Он может стать ингредиентом для десертов, муссов, а также отлично подходит для выпечки. Его кремовая текстура прекрасно сочетается с различными блюдами.

Миф 3: от него толстеют

На самом деле, авокадо содержит полезные мононенасыщенные жиры, необходимые для организма. Умеренное употребление способствует здоровому питанию.

Миф 4: авокадо нельзя замораживать

На самом деле можно. Просто очистите авокадо, разрежьте и упакуйте в герметичный контейнер, чтобы сохранить его для будущих кулинарных творений

Миф 5: есть авокадо каждый день вредно.

На самом деле можно употреблять авокадо ежедневно, главное - следить за калорийностью. Этот фрукт станет отличным дополнением к разным блюдам и придаст им неповторимый вкус.

Миф 6: авокадо не следует хранить в холодильнике.

Напротив, авокадо, как и многие другие продукты, хранится в холодильнике. Если вы хотите ускорить созревание, оставьте его на столе на день.

Так что следует раз и навсегда забыть старые мифы и наслаждаться всеми преимуществами этого замечательного фрукта в разнообразных кулинарных экспериментах!