Сытный картофельный салат "Деревенский" прекрасно подойдёт на ужин

Недорогой и очень вкусный салат "Деревенский": сытный полноценный ужин

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат "Деревенский" с картошкой, квашенной капустой и маринованными огурцами - это невероятно вкусное сочетание. Салат "Деревенский" от YouTube-канала "Домашняя кухня" не только очень аппетитный, но и сытный, хоть в нём и нет мяса, поэтому его вполне можно сделать на ужин.

Фото: openverse.org by Nikki L. is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

4 крупных отварных картофелины;

1 красная луковица;

2 маринованных огурца;

квашеная капуста;

растительное масло;

свежий укроп;

соль, перец.

Приготовление

1. Отварной картофель и маринованные огурцы нарежьте кубиками.

2. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами.

3. Мелко нарубите укроп.

4. Добавьте к картофелю, огурцам, луку и укропу квашеную капусту, посолите, поперчите. Заправьте салат растительным маслом и хорошо перемешайте.