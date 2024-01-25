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Сытный картофельный салат "Деревенский" прекрасно подойдёт на ужин

Недорогой и очень вкусный салат "Деревенский": сытный полноценный ужин

0:54
Еда

Салат "Деревенский" с картошкой, квашенной капустой и маринованными огурцами - это невероятно вкусное сочетание. Салат "Деревенский" от YouTube-канала "Домашняя кухня" не только очень аппетитный, но и сытный, хоть в нём и нет мяса, поэтому его вполне можно сделать на ужин.

Недорогой и очень вкусный салат "Деревенский": сытный полноценный ужин
Фото: openverse.org by Nikki L. is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

  • 4 крупных отварных картофелины;
  • 1 красная луковица;
  • 2 маринованных огурца;
  • квашеная капуста;
  • растительное масло;
  • свежий укроп;
  • соль, перец.

Приготовление

1. Отварной картофель и маринованные огурцы нарежьте кубиками.

2. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами.

3. Мелко нарубите укроп.

4. Добавьте к картофелю, огурцам, луку и укропу квашеную капусту, посолите, поперчите. Заправьте салат растительным маслом и хорошо перемешайте.

САЛАТ "ДЕРЕВЕНСКИЙ"! НЕДОРОГО, ПРОСТО И ОЧЕНЬ ВКУСНО!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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