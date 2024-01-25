Сытный картофельный салат "Деревенский" прекрасно подойдёт на ужин

Салат "Деревенский" с картошкой, квашенной капустой и маринованными огурцами - это невероятно вкусное сочетание. Салат "Деревенский" от YouTube-канала "Домашняя кухня" не только очень аппетитный, но и сытный, хоть в нём и нет мяса, поэтому его вполне можно сделать на ужин.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Отварной картофель и маринованные огурцы нарежьте кубиками.
2. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами.
3. Мелко нарубите укроп.
4. Добавьте к картофелю, огурцам, луку и укропу квашеную капусту, посолите, поперчите. Заправьте салат растительным маслом и хорошо перемешайте.
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