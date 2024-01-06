Картофельный салат с копчёной колбаской и солёными огурчиками станет отличный выбором как для семейного ужина, так и для праздничного стола.
Попробуйте приготовить эту шикарную закуску по рекомендации по рекомендации YouTube-канала "Вика-Простые Рецепты", ваши близкие будут в полном восторге!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Отварной картофель нарежьте кубиками. Переложите его в миску, добавьте растительное масло и сок лимона, посолите и поперчите.
2. Мелко нарежьте луковицу, добавьте к картофелю.
3. Солёные огурцы нарежьте тонкими полуколечками, положите к нарезанному картофелю.
4. Копчёную колбасу нарежьте кубиками, добавьте к картофелю и солёным огурцам.
5. Добавьте в салат нарезанную петрушку, майонез, ложечку французской горчицы, хорошо перемешайте.
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