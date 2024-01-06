Немецкий картофельный салат с копчёной колбаской: не менее вкусный, чем "Оливье"

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельный салат с копчёной колбаской и солёными огурчиками станет отличный выбором как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Фото: openverse.org by Katrin Gilger is licensed under CC BY-SA 2.0.

Попробуйте приготовить эту шикарную закуску по рекомендации по рекомендации YouTube-канала "Вика-Простые Рецепты", ваши близкие будут в полном восторге!

Ингредиенты:

4-5 картофелин;

150 г копчёной колбасы;

3-4 солёных огурца;

1 луковица;

2 ст. л. растительного масла;

1 ст. л. сока лимона;

2-3 ст. л. майонеза;

1 ч. л. французской горчицы;

пучок петрушки;

перец, соль.

Приготовление

1. Отварной картофель нарежьте кубиками. Переложите его в миску, добавьте растительное масло и сок лимона, посолите и поперчите.

2. Мелко нарежьте луковицу, добавьте к картофелю.

3. Солёные огурцы нарежьте тонкими полуколечками, положите к нарезанному картофелю.

4. Копчёную колбасу нарежьте кубиками, добавьте к картофелю и солёным огурцам.

5. Добавьте в салат нарезанную петрушку, майонез, ложечку французской горчицы, хорошо перемешайте.