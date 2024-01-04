Мясной салат в капустой и морковью: сытный ужин из продуктов, которые всегда есть в холодильнике

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

В праздничные дни нет желания тратить много времени на приготовление семейного ужина, однако накормить родных чем-нибудь вкусным и сытным хочется. Предложите им мясной салат с капустой и морковью на скорую руку по рекомендации дзен-канала "Едим дома с Юлией Высоцкой".

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Мясо для этого блюда можно взять любое. По рецепту здесь идёт говядина, но её запросто можно заменить на индейку или курицу.

Ингредиенты:

300 г говядины (курицы или индейки);

300 г белокочанной капусты;

1 морковка;

140 г плавленого сыра;

майонез, перец, соль — по вкусу.

Приготовление

1. Отварное и остывшее мясо нарежьте на тонкие полоски.

2. Капусту и морковь нашинкуйте, плавленый сыр натрите на крупной тёрке. (Сыр будет легче натереть, если ненадолго положить его в морозилку).

3. Смешайте нарезанное мясо, сыр, капусту и морковь, добавьте майонез, подсолите и поперчите по вкусу.