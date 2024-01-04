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Мясной салат в капустой и морковью: сытный ужин из продуктов, которые всегда есть в холодильнике

1:08
Еда

В праздничные дни нет желания тратить много времени на приготовление семейного ужина, однако накормить родных чем-нибудь вкусным и сытным хочется. Предложите им мясной салат с капустой и морковью на скорую руку по рекомендации дзен-канала "Едим дома с Юлией Высоцкой".

Мясной салат в капустой и морковью: сытный ужин из продуктов, которые всегда есть в холодильнике
Фото: wikimedia.org by BrokenSphere is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Мясо для этого блюда можно взять любое. По рецепту здесь идёт говядина, но её запросто можно заменить на индейку или курицу.

Ингредиенты:

  • 300 г говядины (курицы или индейки);
  • 300 г белокочанной капусты;
  • 1 морковка;
  • 140 г плавленого сыра;
  • майонез, перец, соль — по вкусу.

Приготовление

1. Отварное и остывшее мясо нарежьте на тонкие полоски.

2. Капусту и морковь нашинкуйте, плавленый сыр натрите на крупной тёрке. (Сыр будет легче натереть, если ненадолго положить его в морозилку).

3. Смешайте нарезанное мясо, сыр, капусту и морковь, добавьте майонез, подсолите и поперчите по вкусу.

Рецепты легких и вкусных салатов от Юлии Высоцкой
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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