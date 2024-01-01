Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оливье и "селёдку под шубой" лучше отложить 1 января на обед
Как получить богатый урожай винограда?
Вареники в качестве десерта или даже обеда
Названо оптимальное количество тренировок в неделю
Древнейшая пирамида Гунунг-Паданг: долгострой или чудо инженерной мысли?
Как уничтожить вредителей деревьев на весь сезон
Эта вкуснейшая курица на Рождество будет "королевой" вашего стола
Рецепт канапе с креветками
Ученые объяснили происхождение узоров на теле животных

Простой салат, который полезно съесть сразу после Нового года

1:10
Еда

После праздничного застолья часто возникает ощущение, что есть больше не хочется в течение недели. Чтобы восстановить баланс в организме, на следующий день после изысканного ужина приготовьте лёгкий салат. Он насыщен клетчаткой и витаминами, при этом содержит минимум жиров. Такое сочетание продуктов поможет избежать ощущения тяжести и даже поможет справится с похмельем.

Простой салат, который полезно съесть сразу после Нового года
Фото: Transferred from en.wikipedia to Commons. by AimeeJustice at English Wikipedia is licensed under This work has been released into the public domain by its author, AimeeJustice at English Wikipedia.

Вам понадобятся 1-2 мандарина, 300 грамм красной капусты, 30 грамм грецких орехов, 1 чайная ложка сока лимона, 1 столовая ложка оливкового масла, 1 столовая ложка мёда и несколько веточек свежего укропа.

Приготовление

1. Мелко нарезайте капусту, разберите мандарины на дольки и разрежьте их пополам, измельчите грецкие орехи и зелень.

2. Немного перемешайте капусту с солью, заправьте соусом из масла, лимонного сока и мёда.

3. Осторожно перемешайте салат с мандаринами и укропом.

Лучше всего дать салату немного настояться и насладиться им свежим, не оставляя на потом.

ЭТО ТА ЕДА, КОТОРАЯ НУЖНА НА 1 января / Новогоднее меню / Куриный бульон - простой рецепт
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Секрет мастеров: почему перекачивание шин автомобилей зимой - ключевая рекомендация опытных специалистов

Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.

Секрет мастеров: почему перекачивание шин автомобилей зимой - ключевая рекомендация опытных специалистов
5 причин, почему внезапно начинают плавать обороты двигателя
5 причин, почему внезапно начинают плавать обороты двигателя
Торт "Новогодний пенёк": порадуйте гостей таким замечательным десертом
Салат с курицей и ананасами вкусом удивит ваших гостей
Российская армия начинает зимнее наступление по земле и по воздуху Дмитрий Плотников Миграционная проблема в Европе сильно обострится в случае нападения ЦАХАЛа на "Хесболлу" Алексей Гончаров Financial Times: сербская оппозиция планирует новые протесты из-за "украденных выборов" Михаил Плисюк
Торт из печенья: быстрый вкусный десерт к чаю для тех, у кого нет времени готовить
Ответка за Белгород — ракетный удар уничтожил прифронтовую ТЭС
Салат "Очарование" с курицей и черносливом: готовится быстро и имеет нежный вкус
Салат "Очарование" с курицей и черносливом: готовится быстро и имеет нежный вкус
Последние материалы
Как получить богатый урожай винограда?
Простой салат, который полезно съесть сразу после Нового года
Вареники в качестве десерта или даже обеда
Названо оптимальное количество тренировок в неделю
Древнейшая пирамида Гунунг-Паданг: долгострой или чудо инженерной мысли?
Как уничтожить вредителей деревьев на весь сезон
Эта вкуснейшая курица на Рождество будет "королевой" вашего стола
Рецепт канапе с креветками
Ученые объяснили происхождение узоров на теле животных
Почему кошка облизывается
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников