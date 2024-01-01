Простой салат, который полезно съесть сразу после Нового года

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

После праздничного застолья часто возникает ощущение, что есть больше не хочется в течение недели. Чтобы восстановить баланс в организме, на следующий день после изысканного ужина приготовьте лёгкий салат. Он насыщен клетчаткой и витаминами, при этом содержит минимум жиров. Такое сочетание продуктов поможет избежать ощущения тяжести и даже поможет справится с похмельем.

Фото: Transferred from en.wikipedia to Commons. by AimeeJustice at English Wikipedia is licensed under This work has been released into the public domain by its author, AimeeJustice at English Wikipedia.

Вам понадобятся 1-2 мандарина, 300 грамм красной капусты, 30 грамм грецких орехов, 1 чайная ложка сока лимона, 1 столовая ложка оливкового масла, 1 столовая ложка мёда и несколько веточек свежего укропа.

Приготовление

1. Мелко нарезайте капусту, разберите мандарины на дольки и разрежьте их пополам, измельчите грецкие орехи и зелень.

2. Немного перемешайте капусту с солью, заправьте соусом из масла, лимонного сока и мёда.

3. Осторожно перемешайте салат с мандаринами и укропом.

Лучше всего дать салату немного настояться и насладиться им свежим, не оставляя на потом.