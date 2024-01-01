После праздничного застолья часто возникает ощущение, что есть больше не хочется в течение недели. Чтобы восстановить баланс в организме, на следующий день после изысканного ужина приготовьте лёгкий салат. Он насыщен клетчаткой и витаминами, при этом содержит минимум жиров. Такое сочетание продуктов поможет избежать ощущения тяжести и даже поможет справится с похмельем.
Вам понадобятся 1-2 мандарина, 300 грамм красной капусты, 30 грамм грецких орехов, 1 чайная ложка сока лимона, 1 столовая ложка оливкового масла, 1 столовая ложка мёда и несколько веточек свежего укропа.
Приготовление
1. Мелко нарезайте капусту, разберите мандарины на дольки и разрежьте их пополам, измельчите грецкие орехи и зелень.
2. Немного перемешайте капусту с солью, заправьте соусом из масла, лимонного сока и мёда.
3. Осторожно перемешайте салат с мандаринами и укропом.
Лучше всего дать салату немного настояться и насладиться им свежим, не оставляя на потом.
Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.