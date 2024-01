После праздничного застолья часто возникает ощущение, что есть больше не хочется в течение недели. Чтобы восстановить баланс в организме, на следующий день после изысканного ужина приготовьте лёгкий салат. Он насыщен клетчаткой и витаминами, при этом содержит минимум жиров. Такое сочетание продуктов поможет избежать ощущения тяжести и даже поможет справится с похмельем.

