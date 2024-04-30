Американские учёные выяснили,что человек слышит как его кто-то зовёт, хотя рядом никого нет, из-за слуховой парейдолии

Учёные из США выяснили, почему человек слышит как его кто-то зовёт, но рядом никого

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Центра помощи при потере слуха в Вашингтоне смогли выяснить почему люди иногда слышат, как кто-то зовёт их по имени, хотя рядом никого нет.

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Эксперты объясняют этот феномен слуховым подтипом парейдолии, которая представляет собой вид иллюзии восприятия, но это не разновидность слуховой галлюцинации.

При слуховой парейдолии, звуки, слышимые человеком, возникают из-за неправильного восприятия мозгом реального шума, который идёт из какого-либо источника, например, ветра или деревьев, пишет портал Live Science.

"Представьте, что ваш мозг имеет большую базу данных шаблонов. Все слова, которые вы знаете и которые вы когда-либо слышали в своей жизни, находятся там. Он выбирает то, что, по его мнению, кажется лучшим шаблоном. Но этот шаблон может быть ошибочным,” — объяснил аудиолог Нил Бауман.