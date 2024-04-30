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Американские учёные выяснили,что человек слышит как его кто-то зовёт, хотя рядом никого нет, из-за слуховой парейдолии

Учёные из США выяснили, почему человек слышит как его кто-то зовёт, но рядом никого

0:57
Здоровье

Учёные из Центра помощи при потере слуха в Вашингтоне смогли выяснить почему люди иногда слышат, как кто-то зовёт их по имени, хотя рядом никого нет.

Учёные из США выяснили, почему человек слышит как его кто-то зовёт, но рядом никого
Фото: flickr.com by горчаков.артем is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эксперты объясняют этот феномен слуховым подтипом парейдолии, которая представляет собой вид иллюзии восприятия, но это не разновидность слуховой галлюцинации.

При слуховой парейдолии, звуки, слышимые человеком, возникают из-за неправильного восприятия мозгом реального шума, который идёт из какого-либо источника, например, ветра или деревьев, пишет портал Live Science.

"Представьте, что ваш мозг имеет большую базу данных шаблонов. Все слова, которые вы знаете и которые вы когда-либо слышали в своей жизни, находятся там. Он выбирает то, что, по его мнению, кажется лучшим шаблоном. Но этот шаблон может быть ошибочным,” — объяснил аудиолог Нил Бауман.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
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