Помогает бороться с депрессией: как приготовить успокаивающий чай из тысячелистника и кому его стоит пить

Купите сушёный тысячелистник и приготовьте из него успокаивающий чай.
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Тысячелистник используется в традиционной медицине для лечения различных заболеваний, также он способствует здоровью мозга и улучшает пищеварение. Флавоноиды и алкалоиды в этом напитке нивелируют симптомы депрессии и тревоги.
Ингредиенты
1 стакан кипятка,
1 чайная ложка сушёного тысячелистника,
кусочек лимона.
Приготовление
Добавьте траву в один стакан кипятка. Дайте смеси настояться не менее 10 минут.
Перед употреблением процедите листья и добавьте ломтик лимона.
Если хотите более сладкий чай, добавьте мёд.
Альтернативно вы можете добавлять порошок из тысячелистника в соки, коктейли, смузи или простую воду.