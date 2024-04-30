Помогает бороться с депрессией: как приготовить успокаивающий чай из тысячелистника и кому его стоит пить

Чай из тысячелистника: успокоит нервы

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Купите сушёный тысячелистник и приготовьте из него успокаивающий чай.

Фото: tysyachelistnik by creativecommons.org is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Тысячелистник используется в традиционной медицине для лечения различных заболеваний, также он способствует здоровью мозга и улучшает пищеварение. Флавоноиды и алкалоиды в этом напитке нивелируют симптомы депрессии и тревоги.

Ингредиенты

1 стакан кипятка,

1 чайная ложка сушёного тысячелистника,

кусочек лимона.

Приготовление

Добавьте траву в один стакан кипятка. Дайте смеси настояться не менее 10 минут. Перед употреблением процедите листья и добавьте ломтик лимона. Если хотите более сладкий чай, добавьте мёд.

Альтернативно вы можете добавлять порошок из тысячелистника в соки, коктейли, смузи или простую воду.