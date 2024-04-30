Помогает бороться с депрессией: как приготовить успокаивающий чай из тысячелистника и кому его стоит пить

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Чай из тысячелистника: успокоит нервы

0:52
Еда

Купите сушёный тысячелистник и приготовьте из него успокаивающий чай.

Чай из тысячелистника: успокоит нервы
Фото: tysyachelistnik by creativecommons.org is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Тысячелистник используется в традиционной медицине для лечения различных заболеваний, также он способствует здоровью мозга и улучшает пищеварение. Флавоноиды и алкалоиды в этом напитке нивелируют симптомы депрессии и тревоги. 

Ингредиенты

  • 1 стакан кипятка,
  • 1 чайная ложка сушёного тысячелистника,
  • кусочек лимона.

Приготовление

  1. Добавьте траву в один стакан кипятка. Дайте смеси настояться не менее 10 минут.
  2. Перед употреблением процедите листья и добавьте ломтик лимона.
  3. Если хотите более сладкий чай, добавьте мёд.

Альтернативно вы можете добавлять порошок из тысячелистника в соки, коктейли, смузи или простую воду.

Лечебные свойства тысячелистника
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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