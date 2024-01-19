Превосходный салат из спаржи, кукурузы и сыра — вкусное и полезное блюдо

Простой в приготовлении и освежающий салат из спаржи и сыра станет прекрасной закуской для тех, кто заботится о своей фигуре.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Отрежьте нижнюю часть у одного пучка спаржи.
2. Положите в миску для смешивания и добавьте оливковое масло, перец и соль.
3. Перемешайте, чтобы покрыть спаржу, и выложите в один слой на противень, застеленный бумагой для выпечки.
4. Запекайте при температуре 200°С в течение 10 минут.
5. Достаньте из духовки и дайте остыть, прежде чем нарезать небольшими кусочками.
6. Отварите кукурузу и срежьте с неё початки. Дайте остыть и добавьте в миску со спаржей.
7. Добавьте оливковое масло, фету и перец.
8. Смешайте все ингредиенты до получения однородной массы.
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