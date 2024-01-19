Превосходный салат из спаржи, кукурузы и сыра — вкусное и полезное блюдо

Лёгкий и вкусный салат из спаржи, кукурузы и сыра

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Простой в приготовлении и освежающий салат из спаржи и сыра станет прекрасной закуской для тех, кто заботится о своей фигуре.

Фото: openverse.org by jules:stonesoup is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

1 пучок спаржи;

3 столовые ложки оливкового масла;

1/4 чайной ложки перца;

1/4 чайной ложки соли;

1 початок кукурузы;

200 грамм сыра фета;

1/2 чайной ложки чёрного перца.

Приготовление:

1. Отрежьте нижнюю часть у одного пучка спаржи.

2. Положите в миску для смешивания и добавьте оливковое масло, перец и соль.

3. Перемешайте, чтобы покрыть спаржу, и выложите в один слой на противень, застеленный бумагой для выпечки.

4. Запекайте при температуре 200°С в течение 10 минут.

5. Достаньте из духовки и дайте остыть, прежде чем нарезать небольшими кусочками.

6. Отварите кукурузу и срежьте с неё початки. Дайте остыть и добавьте в миску со спаржей.

7. Добавьте оливковое масло, фету и перец.

8. Смешайте все ингредиенты до получения однородной массы.