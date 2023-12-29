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Горячее "Вкуснятина" с куриным филе и картофелем: простая и оригинальная идея для праздничного стола

2:12
Еда

Новогодний стол невозможно представить себе без горячего. Пусть на этот раз это будет аппетитное и ароматное блюдо "Вкуснятина" с картофелем и куриным филе от дзен-канала "Алёна Митрофанова — рецепты".

Горячее "Вкуснятина" с куриным филе и картофелем: простая и оригинальная идея для праздничного стола
Фото: wikimedia.org by AnimeEnjoer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Выглядит это блюдо просто фантастически, но при этом его несложно готовить. К тому же благодаря куриному филе это горячее достаточно лёгкое.

Если едоков за праздничным столом будет больше, количество продуктов нужно будет увеличить в два или три раза.

Ингредиенты:

  • 2 куриных филе;
  • 2 картофелины;
  • 100 г сыра (любого, твёрдого или плавленого);
  • 2 яйца;
  • 2 ст. л. сметаны;
  • 1 красная луковица;
  • соль, перец, горчица;
  • 4-5 маринованных огурцов.

Приготовление

1. Сварите картофель в мундире до готовности (до мягкости). Остывший картофель очистите и натрите на крупной тёрке.

2. Два сваренных вкрутую яйца тоже натрите на тёрке и добавьте к картофелю.

3. Сыр также натрите на тёрке, добавьте к картофелю и яйцам.

4. Красную луковицу нарежьте мелкими кубиками.

5. Маринованные огурцы также мелко нарежьте. Нарезанные огурчики и лук также добавьте к натёртому картофелю.

6. Добавьте 1-2 ложки сметаны, посолите, поперчите, хорошо перемешайте.

7. Куриное филе нарежьте вдоль на широкие пластинки и хорошо отбейте. Подсолите и поперчите с обеих сторон.

8. Смажьте дно формы для запекания сливочным маслом. Уложите на неё пластинки куриной грудки и тонко смажьте её горчицей.

9. На каждый кусочек куриной грудки щедро положите картофельную "шубку".

10. Поставьте грудку с картофелем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

Готовое горячее получается сразу с гарниром. Оно выглядит очень празднично!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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