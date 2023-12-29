Новогодний стол невозможно представить себе без горячего. Пусть на этот раз это будет аппетитное и ароматное блюдо "Вкуснятина" с картофелем и куриным филе от дзен-канала "Алёна Митрофанова — рецепты".
Выглядит это блюдо просто фантастически, но при этом его несложно готовить. К тому же благодаря куриному филе это горячее достаточно лёгкое.
Если едоков за праздничным столом будет больше, количество продуктов нужно будет увеличить в два или три раза.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Сварите картофель в мундире до готовности (до мягкости). Остывший картофель очистите и натрите на крупной тёрке.
2. Два сваренных вкрутую яйца тоже натрите на тёрке и добавьте к картофелю.
3. Сыр также натрите на тёрке, добавьте к картофелю и яйцам.
4. Красную луковицу нарежьте мелкими кубиками.
5. Маринованные огурцы также мелко нарежьте. Нарезанные огурчики и лук также добавьте к натёртому картофелю.
6. Добавьте 1-2 ложки сметаны, посолите, поперчите, хорошо перемешайте.
7. Куриное филе нарежьте вдоль на широкие пластинки и хорошо отбейте. Подсолите и поперчите с обеих сторон.
8. Смажьте дно формы для запекания сливочным маслом. Уложите на неё пластинки куриной грудки и тонко смажьте её горчицей.
9. На каждый кусочек куриной грудки щедро положите картофельную "шубку".
10. Поставьте грудку с картофелем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.
Готовое горячее получается сразу с гарниром. Оно выглядит очень празднично!
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.