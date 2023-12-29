Эту простую новогоднюю закуску съедят первой. Для приготовления потребуются простые продукты. Рецептом поделился Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".
Ингредиенты:
Приготовление
1. Накрошить в форме кубиков яйца и крабовые палочки. Взять миску и смешать яйца, крабовые палочки, кукурузу. Заправить массу майонезом.
2. Взять чипсы и разложить в них начинку. Чипсы должны быть одинакового размера.
Вкусная закуска готова.
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