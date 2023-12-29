Вкусная закуска с крабовыми палочками готовится в мгновение ока: она исчезнет со стола первой

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Эту простую новогоднюю закуску съедят первой. Для приготовления потребуются простые продукты. Рецептом поделился Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Фото: "P1010755" by Бесплатный фотобанк is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Ингредиенты:

Чипсы.

Крабовые палочки.

Кукуруза.

Яйца.

Чеснок.

Майонез.

Приготовление

1. Накрошить в форме кубиков яйца и крабовые палочки. Взять миску и смешать яйца, крабовые палочки, кукурузу. Заправить массу майонезом.

2. Взять чипсы и разложить в них начинку. Чипсы должны быть одинакового размера.

Вкусная закуска готова.

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