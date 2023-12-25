Эта хитрость с луком сделает "Селёдку под шубой" гораздо вкуснее

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

"Селёдка под шубой" представляет собой традиционное новогоднее блюдо в российской кулинарии, передаваемое из поколения в поколение. Однако некоторые повара нашли способ сделать этот салат ещё вкуснее, применяя хитрость.

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Нужно мелко нарезать лук и положить его в сито, затем обдать кипятком. Положить лук в миску, где перемешать его с солью, молотым чёрным перцем, сахаром, лимонным соком и растительным маслом.

Этот метод помогает избавиться от едкости и горечи лука, а придаёт салату его слегка сладковатый оттенок, делая сочетание великолепным, пишет "Утро.ру".

Также можно экспериментировать с видом лука, заменяя классический репчатый на красный крымский, который обладает более сладким вкусом. Перед добавлением в салат рекомендуется обработать его кипятком для достижения мягкости.

Для разнообразия можно заменить селедку на солёную скумбрию, что придаст блюду более нежную текстуру и уменьшит количество костей.