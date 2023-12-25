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Эта хитрость с луком сделает "Селёдку под шубой" гораздо вкуснее

1:04
Еда

"Селёдка под шубой" представляет собой традиционное новогоднее блюдо в российской кулинарии, передаваемое из поколения в поколение. Однако некоторые повара нашли способ сделать этот салат ещё вкуснее, применяя хитрость.

Эта хитрость с луком сделает "Селёдку под шубой" гораздо вкуснее
Фото: Own work by User:Zserghei is licensed under I, the copyright holder of this work, release this work into the public domain.

Нужно мелко нарезать лук и положить его в сито,  затем обдать кипятком. Положить лук в миску, где перемешать его с солью,  молотым чёрным перцем, сахаром, лимонным соком и растительным маслом.

Этот метод помогает избавиться от едкости и горечи лука, а придаёт салату его слегка сладковатый оттенок, делая сочетание великолепным, пишет "Утро.ру".

Также можно экспериментировать с видом лука, заменяя классический репчатый на красный крымский, который обладает более сладким вкусом. Перед добавлением в салат рекомендуется обработать его кипятком для достижения мягкости.

Для разнообразия можно заменить селедку на солёную скумбрию, что придаст блюду более нежную текстуру и уменьшит количество костей.

Салат "Селёдка под Шубой" Шикарный на Праздничный стол. Самый вкусный классический рецепт салата!!!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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