Одной из характерных черт новогодних салатов является то, что они отличаются деликатесными ингредиентами. Салатом из утиной грудки вы удивите своих гостей.
Ингредиенты: 2 утиные грудки, 300 г замороженной черники, 1 столовая ложка малинового джема, 2 столовые ложки портвейна, крупная соль, свежемолотый чёрный перец, 2 золотистых яблока, смесь листьев салата.
Как приготовить эффектный рождественский салат с утиной грудкой. Отвариваем утиную грудку. Яблоки очищаем от кожуры и нарезаем ломтиками. Филе утки разделываем и выкладываем на тарелки, чередуя утиное филе с ломтиком яблока. Заправляем черничным соусом, посыпаем несколькими крупинками крупной соли, выкладываем листья салата в центр и подаём.
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