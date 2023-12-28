Необычный новогодний салат с утиной грудкой и черничным соусом

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Одной из характерных черт новогодних салатов является то, что они отличаются деликатесными ингредиентами. Салатом из утиной грудки вы удивите своих гостей.

Фото: Flickr: Ding's cooking by Oleg Sidorenko

Ингредиенты: 2 утиные грудки, 300 г замороженной черники, 1 столовая ложка малинового джема, 2 столовые ложки портвейна, крупная соль, свежемолотый чёрный перец, 2 золотистых яблока, смесь листьев салата.

Как приготовить эффектный рождественский салат с утиной грудкой. Отвариваем утиную грудку. Яблоки очищаем от кожуры и нарезаем ломтиками. Филе утки разделываем и выкладываем на тарелки, чередуя утиное филе с ломтиком яблока. Заправляем черничным соусом, посыпаем несколькими крупинками крупной соли, выкладываем листья салата в центр и подаём.

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