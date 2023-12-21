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Быстрая и вкусная закуска: огуречные роллы с красной рыбой

2:43
Еда

Эти очаровательные и простые в приготовлении огуречные роллы с красной рыбой готовятся быстро. Рецептом поделился сайт "Меню недели".

Быстрая и вкусная закуска: огуречные роллы с красной рыбой
Фото: Сайт Дарьи Черненко menunedeli.ru by Дарья Черненко

Ингредиенты на 4 порции:

  • Огурец — 1 шт.
  • Сыр сливочный — 120 г филадельфия.
  • Лосось — 120 г солёный.
  • Укроп — 1 ст. л.
  • Кунжут — 1 ч. л. без горки

Приготовление

Для начала возьмите один длинный огурец, его вес должен составлять примерно 340 грамм. В качестве красной рыбы рекомендуется использовать солёный лосось. Однако можно также заменить красную рыбу на креветки или рыбу холодного копчения. Также возможны другие варианты, например, использование крабовых палочек.

1. Вымыть и нарезать огурец тонкими полосками с помощью тёрки или широкой овощечистки. Главная цель — нарезать полоски огурца очень тонко на всю его длину. Выложите их на салфетки, чтобы те впитали немного жидкости, которую выделяет овощ. Не нужно придавливать полоски или накрывать их салфетками, просто позвольте им полежать в то время, пока вы готовите начинку.

2. Мелко порубите красную рыбу ножом.

3. В миске смешайте сыр "Филадельфия", измельчённые лосось и укроп. В качестве укропа можно использовать как свежезамороженный, так и свежий, однако не рекомендуется использование сушёной пряности.

4. Аккуратно выложите полоски огурца одна на другую, смещая их друг относительно друга примерно на один сантиметр (или чуть меньше).

5. Если концы огурца выглядят неаккуратно, их можно немного подрезать. Равномерно разложите начинку вдоль всей длины огурца.

6. Тщательно и плотно закрутите всё вместе, чтобы получился ролл. Можно уже просто разрезать его и подавать, однако если хотите, чтобы ролл не развалился, можно продолжить следующий шаг.

Автор обернула ролл в пищевую пленку и поставила его в холодильник на сутки. На следующий день немного выделилась вода, но огурец остался хрустящим, и вкус не изменился. Это означает, что вы можете приготовить эту закуску вечером и нарезать и подать её на следующий день.

7. Посыпьте роллы кунжутом, нарежьте и украсьте по своему желанию.

Огуречные роллы с красной рыбой готовы. Если вы сомневаетесь в сохранении их целостности, можно закрепить их шпажкой.

МЕНЮ на НОВЫЙ ГОД 2024
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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