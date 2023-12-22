Салатов из печени существует великое множество, однако не все любят этот субпродукт. Попробуйте приготовить на ужин салат из нежной куриной печени с морковью и маринованными огурчиками по рецепту фуд-блогера Alina FooDee.
Такая вариация обязательно понравится даже тем, кто не очень-то жалует печёнку.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Нарежьте луковицу перьями или тонкими полукольцами. Обжарьте нарезанный лук на растительном масле до золотистого цвета, добавив в него немного соли и сахара во время жарки для лёгкой карамелизации.
2. Отварите куриную печень, положив её в закипевшую подсоленную воду на 7-8 минут. Дольше варить не нужно, чтобы печень была нежной.
3. Нарежьте соломкой 2 маринованных огурца.
4. Отварную куриную печень нарежьте тонкими аккуратными полосками.
5. Морковь по-корейски измельчите (если у вас варёная морковь, нарежьте соломкой или натрите на крупной тёрке).
6. В миске смешайте нарезанные печень, маринованные огурцы, морковь, жареный лук. Заправьте буквально ложкой майонеза, хорошо перемешайте.
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