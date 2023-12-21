Салат из печени трески является частым гостем на праздничном столе благодаря своему нежному и изысканному вкусу. Однако почему бы не подать привычное блюдо по-новому?
Telegram-канал "Подслушано☆Кулинария | Новый год!" советует поставить на новогодний стол салат из печени трески не в салатнице, а в стаканах. Такая подача выглядит очень нарядно и необычно, а есть закуску из стаканчиков очень удобно.
Ингредиенты (произвольное количество):
Приготовление
1. Возьмите стеклянные стаканы (также подойдут прозрачные пластиковые). На дно каждого стакана аккуратно ложкой укладываем слоями составляющие салата.
Посыпьте готовый салат в каждом стакане мелко нарезанным зелёным луком. Такая подача смотрится очень ярко и нарядно!
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