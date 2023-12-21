Необычная подача и потрясающий вкус: порционный салат из печени трески на новогодний стол

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат из печени трески является частым гостем на праздничном столе благодаря своему нежному и изысканному вкусу. Однако почему бы не подать привычное блюдо по-новому?

Фото: mykaleidoscope.ru

Telegram-канал "Подслушано☆Кулинария | Новый год!" советует поставить на новогодний стол салат из печени трески не в салатнице, а в стаканах. Такая подача выглядит очень нарядно и необычно, а есть закуску из стаканчиков очень удобно.

Ингредиенты (произвольное количество):

отварное картофель;

отварная морковь;

одна банка печени трески;

маринованные огурцы;

варёные яйца;

сыр твёрдых сортов;

майонез;

зелёный лук для украшения.

Приготовление

1. Возьмите стеклянные стаканы (также подойдут прозрачные пластиковые). На дно каждого стакана аккуратно ложкой укладываем слоями составляющие салата.

1 слой: натёртый на тёрке варёный картофель, смазываем тонким слоем майонеза и чуть присаливаем.

2 слой — размятая вилкой печень трески.

3 слой — натёртые на тёрке или мелко порезанные маринованные огурцы плюс тонкий слой майонеза.

4 слой — натёртые варёные яйца.

5 слой — тёртая на тёрке варёная морковь плюс майонез.

6 слой натёртый на тёрке твёрдый сыр, слой майонеза.

Посыпьте готовый салат в каждом стакане мелко нарезанным зелёным луком. Такая подача смотрится очень ярко и нарядно!