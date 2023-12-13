Тарталетки с начинками — беспроигрышный вариант для праздничного стола. Их быстро готовить, удобно есть, и выглядит такая закуска аппетитно. Telegram-канал Kristina_na_kuhne поделился двумя рецептами пикантных тарталеток.
1. Тарталетки с муссом
Ингредиенты:
Приготовление
1. Крабовые палочки нарезаем и перекладываем в блендер, добавляем творожный сыр, измельчаем в массу.
2. С помощью кондитерского мешка и крупной насадки выкладываем массу в тарталетки.
3. Украшаем красной икрой и микрозеленью.
2. Тарталетки с селёдкой
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Свёклу отварить, нарезать произвольно, переложить в блендер, добавить творожный сыр и измельчить всё в массу.
2. Выкладываем свекольный мусс в тарталетки с помощью чайной ложки.
3. Филе селёдки разрезаем вдоль на две половинки и вставляем маленький кусочек в свекольный мусс.
4. Украшаем чёрной имитированной икрой и микрозеленью.
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