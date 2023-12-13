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Украсят любой стол: два пикантных рецепта с тарталетками

1:36
Еда

Тарталетки с начинками — беспроигрышный вариант для праздничного стола. Их быстро готовить, удобно есть, и выглядит такая закуска аппетитно. Telegram-канал Kristina_na_kuhne поделился двумя рецептами пикантных тарталеток.

Украсят любой стол: два пикантных рецепта с тарталетками
Фото: Telegram-канал Kristina_na_kuhne

1. Тарталетки с муссом

Ингредиенты:

  • Тарталетки.
  • Крабовые палочки — 100 г.
  • Творожный сыр — 220 г.
  • Красная икра.
  • Микрозелень.

Приготовление

1. Крабовые палочки нарезаем и перекладываем в блендер, добавляем творожный сыр, измельчаем в массу.

2. С помощью кондитерского мешка и крупной насадки выкладываем массу в тарталетки.

3. Украшаем красной икрой и микрозеленью.

2. Тарталетки с селёдкой

Ингредиенты:

  • Тарталетки.
  • Селёдка — филе в банке
  • Свёкла — 1 шт.
  • Творожный сыр — 1 ст. л.
  • Икра чёрная — имитация.
  • Микрозелень.

Приготовление:

1. Свёклу отварить, нарезать произвольно, переложить в блендер, добавить творожный сыр и измельчить всё в массу.

2. Выкладываем свекольный мусс в тарталетки с помощью чайной ложки.

3. Филе селёдки разрезаем вдоль на две половинки и вставляем маленький кусочек в свекольный мусс.

4. Украшаем чёрной имитированной икрой и микрозеленью.

Ранее Pravda. Ru поделилась рецептом рекордно быстрых бутербродов.

5 РЕЦЕПТОВ Вкусных Начинок для ТАРТАЛЕТОК на Праздничный Стол! ЭТИ Закуски Украсят любой Стол!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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