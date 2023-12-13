Украсят любой стол: два пикантных рецепта с тарталетками

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Тарталетки с начинками — беспроигрышный вариант для праздничного стола. Их быстро готовить, удобно есть, и выглядит такая закуска аппетитно. Telegram-канал Kristina_na_kuhne поделился двумя рецептами пикантных тарталеток.

Фото: Telegram-канал Kristina_na_kuhne

1. Тарталетки с муссом

Ингредиенты:

Тарталетки.

Крабовые палочки — 100 г.

Творожный сыр — 220 г.

Красная икра.

Микрозелень.

Приготовление

1. Крабовые палочки нарезаем и перекладываем в блендер, добавляем творожный сыр, измельчаем в массу.

2. С помощью кондитерского мешка и крупной насадки выкладываем массу в тарталетки.

3. Украшаем красной икрой и микрозеленью.

2. Тарталетки с селёдкой

Ингредиенты:

Тарталетки.

Селёдка — филе в банке

Свёкла — 1 шт.

Творожный сыр — 1 ст. л.

Икра чёрная — имитация.

Микрозелень.

Приготовление:

1. Свёклу отварить, нарезать произвольно, переложить в блендер, добавить творожный сыр и измельчить всё в массу.

2. Выкладываем свекольный мусс в тарталетки с помощью чайной ложки.

3. Филе селёдки разрезаем вдоль на две половинки и вставляем маленький кусочек в свекольный мусс.

4. Украшаем чёрной имитированной икрой и микрозеленью.

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