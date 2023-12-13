Готовятся, пока кипит чайник: рекордно быстрые бутерброды с сырным салатом — всё смешали и вкуснейший завтрак готов

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Для сытного и вкусного перекуса можно приготовить аппетитные бутерброды Для этого понадобится батон и несколько простых ингредиентов. Начинка состоит из салата, в который добавлены сыр, колбаса и маринованный огурчик. Бутерброды с сырным салатом, идеально подходят для завтрака. Готовить их очень просто и быстро. Telegram-канал "Простые Рецепты" поделился рецептом блюда.

Фото: Telegram-канал "Простые Рецепты"

Ингредиенты:

Батон.

Сыр 200 гр.

Морковь сырая 1 шт.

Маринованные огурцы 2-3 шт.

Чеснок 2 зубчика.

Майонез.

Приготовление

1. Кусочки батона смазать натуральным оливковым маслом и обжарить на сухой сковороде с одной стороны до золотистой корочки.

2. Морковь и сыр измельчить на крупной тёрке.

3. Соединить все ингредиенты и нежно распределить на обжаренные кусочки батона.

Ранее Pravda.Ru поделилась рецептом салата "Диана".