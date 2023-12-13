Для сытного и вкусного перекуса можно приготовить аппетитные бутерброды Для этого понадобится батон и несколько простых ингредиентов. Начинка состоит из салата, в который добавлены сыр, колбаса и маринованный огурчик. Бутерброды с сырным салатом, идеально подходят для завтрака. Готовить их очень просто и быстро. Telegram-канал "Простые Рецепты" поделился рецептом блюда.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Кусочки батона смазать натуральным оливковым маслом и обжарить на сухой сковороде с одной стороны до золотистой корочки.
2. Морковь и сыр измельчить на крупной тёрке.
3. Соединить все ингредиенты и нежно распределить на обжаренные кусочки батона.
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