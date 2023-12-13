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Готовятся, пока кипит чайник: рекордно быстрые бутерброды с сырным салатом — всё смешали и вкуснейший завтрак готов

1:04
Еда

Для сытного и вкусного перекуса можно приготовить аппетитные бутерброды Для этого понадобится батон и несколько простых ингредиентов. Начинка состоит из салата, в который добавлены сыр, колбаса и маринованный огурчик. Бутерброды с сырным салатом, идеально подходят для завтрака. Готовить их очень просто и быстро. Telegram-канал "Простые Рецепты" поделился рецептом блюда.  

Готовятся, пока кипит чайник: рекордно быстрые бутерброды с сырным салатом — всё смешали и вкуснейший завтрак готов
Фото: Telegram-канал "Простые Рецепты"

Ингредиенты:

  • Батон.
  • Сыр 200 гр.
  • Морковь сырая 1 шт.
  • Маринованные огурцы 2-3 шт.
  • Чеснок 2 зубчика.
  • Майонез.

Приготовление

1. Кусочки батона смазать натуральным оливковым маслом и обжарить на сухой сковороде с одной стороны до золотистой корочки.

2. Морковь и сыр измельчить на крупной тёрке.

3. Соединить все ингредиенты и нежно распределить на обжаренные кусочки батона.

Ранее Pravda.Ru поделилась рецептом салата "Диана".

бутерброды на завтрак
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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