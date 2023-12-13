Звезда новогоднего стола: салат "Диана" удивит внешним видом и вкусом — пошаговый рецепт

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

В преддверии наступления нового года каждая хозяйка стремится удивить своих гостей чем-то особенным и запоминающимся. Салат "Диана" — это не просто блюдо, а настоящее украшение праздничного стола, сочетающее в себе изысканный вкус и элегантный внешний вид. Сочетание печени трески, отварного риса, яиц, огурцов, кукурузы и свежих зеленых листьев создаёт неповторимую гармонию вкусов. Это блюдо порадует гостей не только своим великолепным внешним видом, но и удивит их необычным вкусом. Рецепт представил портал souspark.ru.

Фото: Скриншот видео из YouTube-канала "Коллекция Рецептов"

Ингредиенты:

250 г печени трески.

200 г отварного риса.

4 яйца.

2 огурца.

150 г консервированной кукурузы.

Майонез.

Пучок зелёного лука.

Листья салата.

Пучок петрушки.

Половина чайной ложки соли.

Приготовление

1. Нарежьте огурец маленькими кубиками, мелко нашинкуйте зеленый лук, посолите и перемешайте.

2. Отварите яйца вкрутую, очистите и разделите на желтки и белки.

3. Натрите белки на крупной тёрке, желтки — на мелкой.

4. В отваренный рис добавьте воду из-под печени трески, хорошо перемешайте.

5. Нарежьте печень трески мелко.

6. Из второго огурца сделайте украшение в виде спирали.

7. В кулинарное кольцо выложите листья салата, сверху равномерно распределите слой риса и утрамбуйте.

8. Затем положите слой из печени трески, после него — слой белков.

9. Смажьте белковый слой майонезом, выложите кукурузу, снова смажьте майонезом.

10. На кукурузу выложите смесь лука и огурца, смажьте майонезом.

11. Посыпьте верх салата натертыми желтками и хорошо уплотните.

12. Украсьте салат огуречной спиралью и петрушкой.

Ранее Pravda. Ru опубликовала рецепт необычной новогодней закуски.