В преддверии наступления нового года каждая хозяйка стремится удивить своих гостей чем-то особенным и запоминающимся. Салат "Диана" — это не просто блюдо, а настоящее украшение праздничного стола, сочетающее в себе изысканный вкус и элегантный внешний вид. Сочетание печени трески, отварного риса, яиц, огурцов, кукурузы и свежих зеленых листьев создаёт неповторимую гармонию вкусов. Это блюдо порадует гостей не только своим великолепным внешним видом, но и удивит их необычным вкусом. Рецепт представил портал souspark.ru.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Нарежьте огурец маленькими кубиками, мелко нашинкуйте зеленый лук, посолите и перемешайте.
2. Отварите яйца вкрутую, очистите и разделите на желтки и белки.
3. Натрите белки на крупной тёрке, желтки — на мелкой.
4. В отваренный рис добавьте воду из-под печени трески, хорошо перемешайте.
5. Нарежьте печень трески мелко.
6. Из второго огурца сделайте украшение в виде спирали.
7. В кулинарное кольцо выложите листья салата, сверху равномерно распределите слой риса и утрамбуйте.
8. Затем положите слой из печени трески, после него — слой белков.
9. Смажьте белковый слой майонезом, выложите кукурузу, снова смажьте майонезом.
10. На кукурузу выложите смесь лука и огурца, смажьте майонезом.
11. Посыпьте верх салата натертыми желтками и хорошо уплотните.
12. Украсьте салат огуречной спиралью и петрушкой.
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