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Звезда новогоднего стола: салат "Диана" удивит внешним видом и вкусом — пошаговый рецепт

2:21
Еда

В преддверии наступления нового года каждая хозяйка стремится удивить своих гостей чем-то особенным и запоминающимся. Салат "Диана" — это не просто блюдо, а настоящее украшение праздничного стола, сочетающее в себе изысканный вкус и элегантный внешний вид. Сочетание печени трески, отварного риса, яиц, огурцов, кукурузы и свежих зеленых листьев создаёт неповторимую гармонию вкусов. Это блюдо порадует гостей не только своим великолепным внешним видом, но и удивит их необычным вкусом. Рецепт представил портал souspark.ru.

Звезда новогоднего стола: салат "Диана" удивит внешним видом и вкусом — пошаговый рецепт
Фото: Скриншот видео из YouTube-канала "Коллекция Рецептов"

Ингредиенты:

  • 250 г печени трески.
  • 200 г отварного риса.
  • 4 яйца.
  • 2 огурца.
  • 150 г консервированной кукурузы.
  • Майонез.
  • Пучок зелёного лука.
  • Листья салата.
  • Пучок петрушки.
  • Половина чайной ложки соли.

Приготовление

1. Нарежьте огурец маленькими кубиками, мелко нашинкуйте зеленый лук, посолите и перемешайте.

2. Отварите яйца вкрутую, очистите и разделите на желтки и белки.

3. Натрите белки на крупной тёрке, желтки — на мелкой.

4. В отваренный рис добавьте воду из-под печени трески, хорошо перемешайте.

5. Нарежьте печень трески мелко.

6. Из второго огурца сделайте украшение в виде спирали.

7. В кулинарное кольцо выложите листья салата, сверху равномерно распределите слой риса и утрамбуйте.

8. Затем положите слой из печени трески, после него — слой белков.

9. Смажьте белковый слой майонезом, выложите кукурузу, снова смажьте майонезом.

10. На кукурузу выложите смесь лука и огурца, смажьте майонезом.

11. Посыпьте верх салата натертыми желтками и хорошо уплотните.

12. Украсьте салат огуречной спиралью и петрушкой.

Ранее Pravda. Ru опубликовала рецепт необычной новогодней закуски.

Праздничный салат «Диана» - рецепт салата с печенью трески
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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