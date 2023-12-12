Существуют различные рецепты сочных котлет из разных видов фарша. На первый взгляд, кажется, что тут нет ничего сложного: просто смешать мясо, хлеб и яйцо, а затем поджарить. Однако не всегда удаётся получить идеальный результат, особенно молодым хозяйкам. Приходится испытать множество ошибок, прежде чем научиться готовить пышные и сочные котлетки, которые придутся по вкусу всей семье.
Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день" опубликовал рецепт приготовления вкусных, сочных, нежных котлеток.
Ингредиенты
Приготовление
1. Отварите картофель.
2. Сложите все ингредиенты в чашу блендера и всё взбейте.
3. Сформируйте из фарша котлеты и обжарьте на растительном масле с двух сторон по три-четыре минуты.
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