Таят во рту: сочные котлеты из курицы исчезают со стола за секунды — быстрый рецепт

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Существуют различные рецепты сочных котлет из разных видов фарша. На первый взгляд, кажется, что тут нет ничего сложного: просто смешать мясо, хлеб и яйцо, а затем поджарить. Однако не всегда удаётся получить идеальный результат, особенно молодым хозяйкам. Приходится испытать множество ошибок, прежде чем научиться готовить пышные и сочные котлетки, которые придутся по вкусу всей семье.

Фото: "IMG 015" by Yurasov is licensed under CC BY-SA 2.0.

Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день" опубликовал рецепт приготовления вкусных, сочных, нежных котлеток.

Ингредиенты

Фарш из куриной грудки — 300 г

Картофель — 1 шт

Лук — 1-2 шт

Яйцо — 1 шт

Мука — 1 ст. л

Соль, паприка, сушёный чеснок, перец — по вкусу

Растительное масло для жарки

Приготовление

1. Отварите картофель.

2. Сложите все ингредиенты в чашу блендера и всё взбейте.

3. Сформируйте из фарша котлеты и обжарьте на растительном масле с двух сторон по три-четыре минуты.

Ранее Pravda. Ru опубликовала рецепт простого ужина — куриной грудки с овощами.