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Простой и вкусный ужин — куриная грудка с овощами

1:20
Еда

Всем знакомы ситуации, когда из-за нехватки времени и энергии, а также отсутствия кулинарного вдохновения становится сложно придумать, что приготовить на ужин. После долгого и напряжённого рабочего дня, когда не хочется тратить много времени возле плиты, вариантом может быть простое блюдо — запечённая курица с овощами. Рецептом поделился Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Простой и вкусный ужин — куриная грудка с овощами
Фото: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день

Ингредиенты: лук, морковь, картофель, болгарский перец, куриное филе, чеснок, оливковое масло, паприка, чёрный перец, соль — по вкусу, сыр.

Приготовление

1. Лук нарежьте на четыре части, морковь и картофель на кружочки, перец на небольшие кусочки. Филе нарежьте произвольно.

2. Сложите всё ингредиенты в миске, добавьте приправы, оливковое масло и соль. Всё хорошо перемешайте. Высыпьте на противень застеленный пергаментом. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.

3. Достаньте из духовки, посыпьте натёртым сыром и отправьте ещё в духовку на десять минут.

Ранее Pravda.Ru рассказала о простой замене бутербродам — рулетиках с красной рыбой.

СОЧНАЯ КУРИЦА С ОВОЩАМИ В ДУХОВКЕ | СОЧНАЯ КУРИЦА |
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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