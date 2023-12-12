Всем знакомы ситуации, когда из-за нехватки времени и энергии, а также отсутствия кулинарного вдохновения становится сложно придумать, что приготовить на ужин. После долгого и напряжённого рабочего дня, когда не хочется тратить много времени возле плиты, вариантом может быть простое блюдо — запечённая курица с овощами. Рецептом поделился Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".
Ингредиенты: лук, морковь, картофель, болгарский перец, куриное филе, чеснок, оливковое масло, паприка, чёрный перец, соль — по вкусу, сыр.
Приготовление
1. Лук нарежьте на четыре части, морковь и картофель на кружочки, перец на небольшие кусочки. Филе нарежьте произвольно.
2. Сложите всё ингредиенты в миске, добавьте приправы, оливковое масло и соль. Всё хорошо перемешайте. Высыпьте на противень застеленный пергаментом. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.
3. Достаньте из духовки, посыпьте натёртым сыром и отправьте ещё в духовку на десять минут.
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