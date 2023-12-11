Замена бутербродам: рулетики с красной рыбой украсят новогодний стол

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Идеальной альтернативой традиционным бутербродам с красной рыбой являются рулетики из лаваша с красной рыбой, огурцом и творожным сыром. Это закуска, которая готовится очень легко, но при этом получается вкусной и привлекательной. Независимо от того, организовываете ли вы праздничный стол или просто хотите насладиться изысканным угощением в будний день, эти домашние "роллы" будут приятным дополнением вашего меню. Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день" поделился простым рецептом этой закуски.

Фото: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"

Ингредиенты

Лаваш

Творожный сыр

Огурец

Яйца

Солёная красная рыба

Приготовление

1. Лаваш расстилаем на столе или разделочной доске. Если он овальной формы, то подрезать края ножом так, чтобы получился прямоугольник. Смазываем лаваш творожным сыром.

2. Огурец и яйца натрите на тёрке. Рыбу нарежьте на тоненькие ломтики. Огурец можно нарезать помощью овощерезки.

3. Выложите рядами сначала огурец, затем ряд из яиц и ряд из рыбы. Сверните рулет и отправьте на час в холодильник.

4. Достаём рулет из холодильника и разрезаем поперёк на небольшие рулетики толщиной примерно 1,5-2 см. Блюдо готово.