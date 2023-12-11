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Замена бутербродам: рулетики с красной рыбой украсят новогодний стол

1:28
Еда

Идеальной альтернативой традиционным бутербродам с красной рыбой являются рулетики из лаваша с красной рыбой, огурцом и творожным сыром. Это закуска, которая готовится очень легко, но при этом получается вкусной и привлекательной. Независимо от того, организовываете ли вы праздничный стол или просто хотите насладиться изысканным угощением в будний день, эти домашние "роллы" будут приятным дополнением вашего меню. Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день" поделился простым рецептом этой закуски. 

Замена бутербродам: рулетики с красной рыбой украсят новогодний стол
Фото: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"

Ингредиенты

  • Лаваш
  • Творожный сыр
  • Огурец
  • Яйца
  • Солёная красная рыба

Приготовление

1. Лаваш расстилаем на столе или разделочной доске. Если он овальной формы, то подрезать края ножом так, чтобы получился прямоугольник. Смазываем лаваш творожным сыром.

2. Огурец и яйца натрите на тёрке. Рыбу нарежьте на тоненькие ломтики. Огурец можно нарезать помощью овощерезки.

3. Выложите рядами сначала огурец, затем ряд из яиц и ряд из рыбы. Сверните рулет и отправьте на час в холодильник.

4. Достаём рулет из холодильника и разрезаем поперёк на небольшие рулетики толщиной примерно 1,5-2 см. Блюдо готово. 

рулетики с рыбой
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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