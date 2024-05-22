Две стороны медали: российский парламент увеличил штрафы за низкое качество услуг ЖКХ — эксперт рассказал, чем это обернётся

Эксперт по ЖКХ Федорук оценил последствия роста штрафов против коммунальщиков

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Повышение штрафов за низкое качество услуг ЖКХ никак их не улучшит, уверен ведущий эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Общероссийского общественного движения "За права человека" Виктор Федорук.

Фото: Управа района Тропарёво-Никулино города Москвы by Alexander Shcherbak is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Российский парламент принял закон, в 10 раз увеличивающий штрафы в отношении ресурсоснабжающих организаций за перебои в предоставлении услуг или их неудовлетворительное качество.

Основная причина недостаточного качества коммунальных услуг — в плачевном состоянии инженерных коммуникаций, объяснил Федорук Pravda.Ru.

"Пока мы не решим проблему с сетями, от повышения штрафов ничего не изменится, — заявил он. — Потому что совсем другая причина — это не человеческий фактор, когда там какой-то чиновник захотел наказать всю организацию".

"Выход из проблемы один — замена сетей, капитальный ремонт, реконструкция, модернизация. Но на это денег нет", — признал эксперт.

Тех средств, которые жильцы платят за потреблённые коммунальные ресурсы, недостаточно, а повышение квартплаты ограничено государством.

"Государство ограничило эти организации в повышении тарифа, и слава богу, что ограничило, чтобы люди как-то выживать могли. Просто переложить на граждан эти расходы повышением тарифов будет неправильно, потому что граждане ни в чём не виноваты, когда в своё время из тарифа мы убрали эти затраты на капитальный ремонт", — отметил специалист.

"Хотя затраты убрали, а тариф остался прежним, а на капитальный ремонт меньше стали выделять меньше. И поэтому мы попали в такую ситуацию", — резюмировал он.

По тем же причинам коммунальщики не смогут компенсировать расходы на увеличившиеся штрафы повышением тарифов на услуги ЖКХ. "Им будет трудно переложить на нас эти расходы, потому что есть действующий тариф, который регулирует государство", — заключил Федорук.

О повышении штрафов за ненадлежащее качество предоставления услуг ЖКХ в 10 раз на должностных лиц