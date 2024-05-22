Госдума увеличивает штрафы для коммунальных компаний: ответственность ужесточена

Госдума увеличила штрафы для коммунальных компаний в 10 раз

1:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ответственность за некачественное или несвоевременное оказание коммунальных услуг станет строже. Штрафы для ресурсоснабжающих организаций увеличат в десять раз. Госдума одобрила законопроект в третьем, окончательном чтении.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

С 2007 года размер штрафов для ресурсоснабжающих компаний оставался неизменным. В настоящее время за нарушение режима обеспечения граждан коммунальными услугами или несоответствие этих услуг нормативам должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 1000 рублей, а юридические лица — на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Авторы инициативы подчеркивают, что для ресурсоснабжающих организаций эти суммы несущественны.

Законопроект вводит двухступенчатую систему санкций.

При первом нарушении штраф для должностных лиц составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. При повторном нарушении штрафы значительно возрастут: для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил о необходимости пересмотра штрафов для ресурсоснабжающих компаний, отметив, что их размер не изменялся с 2007 года и что недобросовестным компаниям проще и дешевле заплатить штраф, чем вовремя предоставлять качественные услуги.