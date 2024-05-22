Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Четыре причины выбрать легкий лосьон для тела этим летом: секреты увлажнения и защиты
Картофельные шарики: готовим их с начинкой из грибов, лука и моркови
Стюардесса была найдена бездыханной в номере отеля Токио
Рассказываем, в каких случаях закрывать теплицу
Учёные создали беспроводную зарядку для имплантируемых биомедицинских устройств
Ученые ответили, как изменяется собака, когда приходит старость
Для очищения организма нужно пить отвар шиповника и ромашки
Актёры "Особенностей национальной рыбалки" чуть не отравились палёной водкой
Как избежать мошенничества в автостраховании и не стать жертвой аферистов
Госдума увеличивает штрафы для коммунальных компаний: ответственность ужесточена

Госдума увеличила штрафы для коммунальных компаний в 10 раз

1:40
Недвижимость

Ответственность за некачественное или несвоевременное оказание коммунальных услуг станет строже. Штрафы для ресурсоснабжающих организаций увеличат в десять раз. Госдума одобрила законопроект в третьем, окончательном чтении.

Госдума увеличила штрафы для коммунальных компаний в 10 раз
Фото: mos.ru is licensed under public domain

С 2007 года размер штрафов для ресурсоснабжающих компаний оставался неизменным. В настоящее время за нарушение режима обеспечения граждан коммунальными услугами или несоответствие этих услуг нормативам должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 1000 рублей, а юридические лица — на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Авторы инициативы подчеркивают, что для ресурсоснабжающих организаций эти суммы несущественны.

Законопроект вводит двухступенчатую систему санкций.

При первом нарушении штраф для должностных лиц составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. При повторном нарушении штрафы значительно возрастут: для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил о необходимости пересмотра штрафов для ресурсоснабжающих компаний, отметив, что их размер не изменялся с 2007 года и что недобросовестным компаниям проще и дешевле заплатить штраф, чем вовремя предоставлять качественные услуги.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Готовы целоваться и обниматься целый день: эти породы собак официально несут звание самых ласковых

Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.

Кинологи назвали самые ласковые породы собак
Этот совет изменит цвет гортензии
Чем поливать гортензию, чтобы она изменила свой цвет
Верка Сердючка рассчитывает на возвращение в Россию
Ксения Собчак оценила фото юной актрисы Анны Пересильд: "Хотела бы я такой выпускной"
ВС РФ начали первый этап ядерных учений с участием "Искандеров" и "Кинжалов" Любовь Степушова Ракеты "Искандер" нанесли удары возмездия по аэродромам ВСУ и НАТО Дмитрий Плотников Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
Не узнать: Бьянка потрясла сеть своим преображением после потери 32 кг
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Названы самые преданные породы собак: надежные товарищи и верные друзья
Названы самые преданные породы собак: надежные товарищи и верные друзья
Последние материалы
Госдума увеличила штрафы для коммунальных компаний в 10 раз
Для очищения организма нужно пить отвар шиповника и ромашки
Актёры "Особенностей национальной рыбалки" чуть не отравились палёной водкой
Как избежать мошенничества в автостраховании и не стать жертвой аферистов
Врач Мухамадьяров напомнил, что ледяные напитки способствуют воспалению в горле
Не только увлажнение: три преимущества использования дневного крема для лица
70 человек чуть не погибли из-за турбулентности
Обнаружена способность гусениц предсказывать нападение ос
Высокая ставка мешает досрочным погашениям ипотек
Использование вентилятора ночью может привести к першению в горле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников