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Когда российское ЖКХ перестанет ветшать: в правительстве обещали "раскрутить модернизацию" и "сломать тренд"

Хуснуллин оценил модернизацию российского ЖКХ в 4,5 триллиона рублей

1:10
Недвижимость

Российское ЖКХ ветшает быстрее, чем коммунальщики его ремонтируют, признал Марат Хуснуллин. Однако вице-премьер надеется на скорое изменение ситуации.

Хуснуллин оценил модернизацию российского ЖКХ в 4,5 триллиона рублей
Фото: mos.ru is licensed under public domain

"Я думаю, что если мы раскрутим модернизацию ЖКХ в этом году, плюс 2025 год, то где-то в 26-м году этот тренд, говоря на сленге, мы сломаем. И начнётся в стране сетей больше обновляться, чем происходить износ", — объяснил он РИА Новости.

Заместитель главы правительства оценил общий объём программы модернизации ЖКХ до 2030 года в 4,5 триллиона рублей, из которых около 900 миллиардов потребуют прямых бюджетных трат "на ряд неокупаемых мероприятий".

В их софинансировании могли бы помочь регионы, уверен Хуснуллин. "За прошлый год у нас практически все регионы имели профицит бюджета, но почему-то не все переложили деньги в жилищно-коммунальное хозяйство. На что только мы не тратим, а на ЖКХ почему-то по остаточному принципу!" — заметил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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