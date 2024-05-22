Когда российское ЖКХ перестанет ветшать: в правительстве обещали "раскрутить модернизацию" и "сломать тренд"

Российское ЖКХ ветшает быстрее, чем коммунальщики его ремонтируют, признал Марат Хуснуллин. Однако вице-премьер надеется на скорое изменение ситуации.
"Я думаю, что если мы раскрутим модернизацию ЖКХ в этом году, плюс 2025 год, то где-то в 26-м году этот тренд, говоря на сленге, мы сломаем. И начнётся в стране сетей больше обновляться, чем происходить износ", — объяснил он РИА Новости.
Заместитель главы правительства оценил общий объём программы модернизации ЖКХ до 2030 года в 4,5 триллиона рублей, из которых около 900 миллиардов потребуют прямых бюджетных трат "на ряд неокупаемых мероприятий".
В их софинансировании могли бы помочь регионы, уверен Хуснуллин. "За прошлый год у нас практически все регионы имели профицит бюджета, но почему-то не все переложили деньги в жилищно-коммунальное хозяйство. На что только мы не тратим, а на ЖКХ почему-то по остаточному принципу!" — заметил он.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.