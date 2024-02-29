Путин велел выделить ₽4,5 трлн на модернизацию ЖКХ — в Госдуме рассказали, откуда деньги

В Госдуме поддержат выделение 4,5 триллиона рублей на модернизацию ЖКХ по поручению Владимира Путина, заверил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
В своём послании Федеральному Собранию президент РФ призвал наращивать темпы модернизации коммунальной инфраструктуры.
"В общей сложности до 2030 года на эти цели будет направлено 4,5 триллиона рублей, включая частные компании", — сообщил он.
Это дополнительные бюджетные расходы, поэтому инициативу должно выдвинуть правительство, прокомментировал депутат.
"Инициатива должна поступить от правительства, ну а мы обязательно её поддержим", — пообещал он.
Колунов также рассказал о мерах по предотвращению аварий, подобных тем, что чередой прошли в самые лютые холода.
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