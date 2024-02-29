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Путин велел выделить ₽4,5 трлн на модернизацию ЖКХ — в Госдуме рассказали, откуда деньги

В Госдуме обещали поддержать выделение ₽4,5 трлн на модернизацию ЖКХ

0:51
Недвижимость

В Госдуме поддержат выделение 4,5 триллиона рублей на модернизацию ЖКХ по поручению Владимира Путина, заверил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

В Госдуме обещали поддержать выделение ₽4,5 трлн на модернизацию ЖКХ
Фото: Администрация городского округа Красногорск Московской области is licensed under public domain

В своём послании Федеральному Собранию президент РФ призвал наращивать темпы модернизации коммунальной инфраструктуры.

"В общей сложности до 2030 года на эти цели будет направлено 4,5 триллиона рублей, включая частные компании", — сообщил он.

Это дополнительные бюджетные расходы, поэтому инициативу должно выдвинуть правительство, прокомментировал депутат.

"Инициатива должна поступить от правительства, ну а мы обязательно её поддержим", — пообещал он.

Колунов также рассказал о мерах по предотвращению аварий, подобных тем, что чередой прошли в самые лютые холода.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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