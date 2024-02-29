Путин велел выделить ₽4,5 трлн на модернизацию ЖКХ — в Госдуме рассказали, откуда деньги

В Госдуме обещали поддержать выделение ₽4,5 трлн на модернизацию ЖКХ

0:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Госдуме поддержат выделение 4,5 триллиона рублей на модернизацию ЖКХ по поручению Владимира Путина, заверил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Фото: Администрация городского округа Красногорск Московской области is licensed under public domain

В своём послании Федеральному Собранию президент РФ призвал наращивать темпы модернизации коммунальной инфраструктуры.

"В общей сложности до 2030 года на эти цели будет направлено 4,5 триллиона рублей, включая частные компании", — сообщил он.

Это дополнительные бюджетные расходы, поэтому инициативу должно выдвинуть правительство, прокомментировал депутат.

"Инициатива должна поступить от правительства, ну а мы обязательно её поддержим", — пообещал он.

Колунов также рассказал о мерах по предотвращению аварий, подобных тем, что чередой прошли в самые лютые холода.