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Выбор размера плитки: секреты уютного и просторного интерьера ванной

Какую плитку выбрать для ванной комнаты — большую или маленькую

1:01
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Наиболее востребованным материалом для отделки ванной комнаты является керамическая плитка, что неудивительно: она привлекательно выглядит, обладает влагостойкостью и легко моется. Однако выбирая керамическую плитку, необходимо обратить внимание на её размеры, чтобы обеспечить идеальный внешний вид помещения.

Какую плитку выбрать для ванной комнаты — большую или маленькую
Фото: Own work by Downtowngal is licensed under public domain

Юлия Тычино, эксперт по дизайну интерьера, поделилась рекомендациями относительно выбора размера плитки для ванных комнат.

В случае небольших ванных комнат рекомендуется использовать крупноформатную плитку, так как она визуально расширяет пространство. Большие плитки подходят как для пола, так и для стен. 

Касательно больших ванных комнат, кажется логичным использовать мелкоформатную плитку, однако совет эксперта заключается в том, чтобы также выбирать крупноформатную плитку. Это связано с тем, что большие плитки делают интерьер более цельным и создают ощущение монолитности.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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