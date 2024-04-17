Выбор размера плитки: секреты уютного и просторного интерьера ванной

Наиболее востребованным материалом для отделки ванной комнаты является керамическая плитка, что неудивительно: она привлекательно выглядит, обладает влагостойкостью и легко моется. Однако выбирая керамическую плитку, необходимо обратить внимание на её размеры, чтобы обеспечить идеальный внешний вид помещения.
Юлия Тычино, эксперт по дизайну интерьера, поделилась рекомендациями относительно выбора размера плитки для ванных комнат.
В случае небольших ванных комнат рекомендуется использовать крупноформатную плитку, так как она визуально расширяет пространство. Большие плитки подходят как для пола, так и для стен.
Касательно больших ванных комнат, кажется логичным использовать мелкоформатную плитку, однако совет эксперта заключается в том, чтобы также выбирать крупноформатную плитку. Это связано с тем, что большие плитки делают интерьер более цельным и создают ощущение монолитности.
Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.