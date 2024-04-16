Ввод жилья в России чуть вырос, а в Москве — сократился вдвое

За первый квартал этого года в России введены в эксплуатацию 29,4 миллиона квадратных метров жилья — на 1,5% больше, чем в том же периоде 2023-го, следует из оперативных данных Росстата.
Примерно 70% из них — 20,5 миллиона квадратных метров — построено населением.
Для Москве минувший квартал стал провальным: ввод нового жилья сократился примерно вдвое — до 1 миллиона квадратных метров.
Вместе с тем запуск новых проектов в строительстве, как ранее подсчитал "Дом.РФ", всё ещё довольно велик — как в Москве, так и в целом по России.
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