Ввод жилья в России чуть вырос, а в Москве — сократился вдвое

Свыше 29 миллионов квадратных метров жилья введено в I квартале

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

За первый квартал этого года в России введены в эксплуатацию 29,4 миллиона квадратных метров жилья — на 1,5% больше, чем в том же периоде 2023-го, следует из оперативных данных Росстата.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under CC0

Примерно 70% из них — 20,5 миллиона квадратных метров — построено населением.

Топ регионов по объёмам жилищного строительства:

Московская область — 2,7 миллиона м2 (-10,1%), Татарстан — почти 1,5 миллиона м2 (+21,5%), Краснодарский край — почти 1,4 миллиона м2 (-27,2%), Ленинградская область — 1,2 миллиона м2 (+14,6%).

Для Москве минувший квартал стал провальным: ввод нового жилья сократился примерно вдвое — до 1 миллиона квадратных метров.

Вместе с тем запуск новых проектов в строительстве, как ранее подсчитал "Дом.РФ", всё ещё довольно велик — как в Москве, так и в целом по России.