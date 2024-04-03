В России резко вырос запуск новых строек

Более 17 миллионов м² жилья строят в Москве прямо сейчас

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Запуск новых строек в России по итогам марта достиг 5 миллионов квадратных метров жилья, что больше того же месяца прошлого года на 44%, сообщила пресс-служба "Дом.РФ" во вторник.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under CC0

Этот показатель стал третьим по величине после зафиксированных в октябре и декабре рекордного 2023-го.

Суммарно за январь-март начато возведение 10,9 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, что довело общий объём единовременного жилищного строительства на 1 апреля в России до 108,1 миллиона квадратных метров — нового максимума с 2019 года.

"Сегодня на рынке новостроек сложился определённый дефицит, особенно на дома с близким сроком ввода в эксплуатацию. Мы видим хорошую распроданность даже для проектов с ожидаемым сроком ввода в 2026-27 году", — объяснил руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.

По его словам, спросу способствует доверие покупателей к механизму эскроу, благодаря которому застройщики открывают продажи уже на этапе проектной декларации или котлована.

В Москве строительство тоже ставит рекорды — одновременно строится 17,3 миллиона квадратных метров жилья, что на 6,5% больше, чем в марте прошлого года.