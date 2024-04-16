В Минстрое и Минэнерго разъяснили, кто должен чинить электрику в частном сельском доме

Ответственность за электрику в частном доме несёт только собственник

Собственник частного дома несёт ответственность за исправность электропроводки в нём исключительно сам, выяснила "Российская газета" в ответ на вопрос читательницы.

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан is licensed under Public domain

У неё, сельчанки из Саратовской области, коротнул счётчик. И никто не пришёл на помощь, даже за деньги. А электрика в их селе нет.

Электросетевая компания, в которую пыталась достучаться бедолага, действовала по закону, заявили в Минстрое РФ.

В соответствии со статьёй 210 Гражданского кодекса собственнику необходимо поддерживать принадлежащее ему имущество в исправном, безопасном и пригодном для эксплуатации состоянии, а также самостоятельно оплачивать расходы на его содержание и ремонт, разъяснили в пресс-службе ведомства.

Сетевые организации не обязаны обслуживать не принадлежащее им оборудование, в том числе внутри частных домовладений, подтвердили в Минэнерго РФ.

Электриков на селе нет, потому что нет платёжеспособного спроса на их услуги, объяснила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Может быть, службам занятости стоит переучивать безработных на профессию электрика в приоритетном порядке, предложила она.