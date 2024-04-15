Преимущества и недостатки: мойка под окном в кухне - что выбрать

Почему не стоит устанавливать мойку возле окна

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Многие владельцы квартир, приступая к ремонту кухни, выбирают возможность переместить мойку и часто ставят её прямо под окном.

Фото: Администрация городского округа Котельники is licensed under public domain

Юлия Тычино, эксперт и дизайнер, поделилась своим мнением о плюсах и минусах такого решения.

Давайте начнём с плюсов.

Этот вариант позволяет наслаждаться видом из окна во время занятий на кухне.

Кроме того, здесь есть естественное освещение, что тоже приятно.

Недостатков, однако, больше:

Если вы хотите, чтобы вид из окна приносил только положительные эмоции, придётся регулярно мыть окно снаружи. Нужно будет также мыть стекло внутри, так как на него попадают капли воды во время мытья посуды. Можно ожидать неприятных запахов из-за мусорного ведра, которое обычно находится под мойкой и нагревается от батареи, расположенной сзади. Ещё один минус — мойка под окном может мешать открыванию и закрыванию оконных створок.