Преимущества и недостатки: мойка под окном в кухне - что выбрать
Почему не стоит устанавливать мойку возле окна
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Многие владельцы квартир, приступая к ремонту кухни, выбирают возможность переместить мойку и часто ставят её прямо под окном.
Фото: Администрация городского округа Котельники is licensed under public domain
Юлия Тычино, эксперт и дизайнер, поделилась своим мнением о плюсах и минусах такого решения.
Давайте начнём с плюсов.
Этот вариант позволяет наслаждаться видом из окна во время занятий на кухне.
Кроме того, здесь есть естественное освещение, что тоже приятно.
Недостатков, однако, больше:
- Если вы хотите, чтобы вид из окна приносил только положительные эмоции, придётся регулярно мыть окно снаружи.
- Нужно будет также мыть стекло внутри, так как на него попадают капли воды во время мытья посуды.
- Можно ожидать неприятных запахов из-за мусорного ведра, которое обычно находится под мойкой и нагревается от батареи, расположенной сзади.
- Ещё один минус — мойка под окном может мешать открыванию и закрыванию оконных створок.
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