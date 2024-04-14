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Роскошь у моря: наследство для Елены Степаненко в виде элитных квартир и гаража в Сочи

Стоимость завещанных экс-жене Петросяна квартир стартует от 35 млн

1:54
Недвижимость » Аналитика

Экс-супруга Евгения Петросяна, комедийная актриса Елена Степаненко, унаследовала от своей подруги, дизайнера Натальи Маголы, престижные апартаменты и парковочное место в Сочи, а также коллекцию антиквариата. Оценку стоимости наследственного имущества, включая недвижимость в ЖК, где находятся квартиры, предоставил риелтор Максим Коломейцев.

Стоимость завещанных экс-жене Петросяна квартир стартует от 35 млн
Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

Здание высотой 21 этаж, в котором расположены два приобретенных Степаненко жилья, находится в нескольких шагах от Черного моря. Соседствуют здесь знаменитости шоу-бизнеса, бизнесмены и другие состоятельные личности. Внутри дома величественные люстры и произведения искусства на стенах создают атмосферу роскоши. Из окон открывается панорамный вид на море и центр города Сочи. Приобретая жилье, Магола выбрала этот жилой комплекс еще на стадии строительства.

Одна из квартир, переданная в наследство бывшей жене Петросяна, расположена на 15-м этаже, а другая — немного выше. Для доступа к ним требуются отпечатки пальцев. На уровне цоколя находится парковочное место. Стоимость квартир и гаража по данным кадастра превышает 30 миллионов рублей. Однако на отремонтированные квартиры можно рассчитывать от 35 миллионов рублей за каждую, а гаражи — от трех миллионов рублей, по словам эксперта по недвижимости.

Журналисты установили, что у самой Лены Степаненко также есть свое жилье в этом же комплексе, но на другом этаже, площадью 133 квадратных метра, и гараж. Однако соседи заявили, что никогда не видели, чтобы кто-то заходил или выходил из этой квартиры.

В конце марта стало известно, что родственники подруги Елены Степаненко подали в суд с требованием признать завещание недействительным, указывая на то, что здоровье женщины на момент составления завещания было плохим.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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