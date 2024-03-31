От этих вещей в спальне лучше избавиться: топ-5 факторов, мешающих качественному сну

Иногда люди очень внимательно подходят к оформлению спальни, стараясь исключить из неё все элементы, которые могут мешать покою и умиротворению.
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Тем не менее, даже при таком подходе некоторые мелочи могут оставаться и оказывать негативное влияние на качество сна.
Юлия Тычино, эксперт в области дизайна и интерьера, поделилась списком вещей, которые желательно удалить из спальни как можно скорее.
Светильники с светодиодными лампами более 4000 Кельвин: Эти светильники не идеальны для спальни, даже если они находятся в диапазоне, который часто называют нейтральным. Вместо этого предпочтительнее использовать более тёплое освещение, менее 4000 Кельвин.
Подушки: Рекомендуется периодически менять подушки в зависимости от их состояния и наполнителя. Ортопедические модели могут быть более предпочтительными, но некоторые предпочитают спать без подушек вообще.
Излишний декор: Если какие-то элементы декора не приносят эстетического удовольствия или приятных воспоминаний, то лучше их убрать из спальни.
Искусственные цветы: В спальне лучше держать только натуральные растения, которые помимо декоративной функции также очищают воздух и способствуют улучшению качества сна.
Матрас: Качество матраса непосредственно влияет на качество сна, поэтому стоит избегать слишком дешевых вариантов и регулярно менять матрас на более удобный и подходящий по вашим предпочтениям.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.
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