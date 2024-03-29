Топ районов, где дешевле всего купить дом в Подмосковье

Самую дешёвую загородную недвижимость Подмосковья нашли в Шатурском районе

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Загородное жильё в Подмосковье вдвое выгоднее квартиры в столице, подсчитал генеральный директор компании "Азбука недвижимости" Сергей Факира. А где дешевле всего можно купить дом в Московской области, нашёл аналитический центр "ИНКОМ-Недвижимость".

Фото: mos.ru by Евгений Самарин is licensed under CC0

В конце марта на вторичном рынке загородной недвижимости Подмосковья насчитывалось 137,16 тысячи предложений, в основном дачи и коттеджи — 68,9%. Средняя цена дачи — 9,53 миллиона рублей, коттеджа — 27,9 миллиона рублей.

Топ районов с самой доступной загородной недвижимостью:

Шатурский — 980 тысяч рублей, Лотошинский — 1,08 миллиона рублей, Серебряно-Прудский — 1,15 миллиона рублей, Зарайский — 1,17 миллиона рублей, Шаховской — 1,34 миллиона рублей, Озёрский — 1,40 миллиона рублей, Егорьевский — 1,41 миллиона рублей, Орехово-Зуевский — 1,60 миллиона рублей, Каширский — 1,77 миллиона рублей, Талдомский — 1,79 миллиона рублей.

"В рейтинги локаций с минимальными ценами на недвижимость традиционно входят самые удалённые от Москвы районы, где объём предложения небольшой", — прокомментировал руководитель аналитического центра Дмитрий Таганов.

По его словам, за год из вышеприведённых десяти районов в шести средняя стоимость почти не изменилась, в остальных — слабо подорожали (не более +6%).