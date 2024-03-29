Топ районов, где дешевле всего купить дом в Подмосковье

Загородное жильё в Подмосковье вдвое выгоднее квартиры в столице, подсчитал генеральный директор компании "Азбука недвижимости" Сергей Факира. А где дешевле всего можно купить дом в Московской области, нашёл аналитический центр "ИНКОМ-Недвижимость".
В конце марта на вторичном рынке загородной недвижимости Подмосковья насчитывалось 137,16 тысячи предложений, в основном дачи и коттеджи — 68,9%. Средняя цена дачи — 9,53 миллиона рублей, коттеджа — 27,9 миллиона рублей.
"В рейтинги локаций с минимальными ценами на недвижимость традиционно входят самые удалённые от Москвы районы, где объём предложения небольшой", — прокомментировал руководитель аналитического центра Дмитрий Таганов.
По его словам, за год из вышеприведённых десяти районов в шести средняя стоимость почти не изменилась, в остальных — слабо подорожали (не более +6%).
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