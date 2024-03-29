Мосжилинспекция нагрянула по решению суда после жалобы соседей и заставила переделывать незаконную перепланировку

Мосжилинспекция отчиталась о выявленных случаях незаконной перепланировки

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мосжилинспекция отчиталась о выявленных ею случаях незаконной перепланировки и принятым по ним мерам. Поучительное сообщение опубликовано на сайте ведомства в четверг.

Фото: ГЖИ МО is licensed under Public domain

Квартира в доме 20, корпус 2 по Кантемировской улице привлекла внимание надзорного органа благодаря обращению бдительных соседей. По тревожному сигналу инспекторы нагрянули в переделанное жилище и обнаружили самовольное усечение вентиляционного короба, обустройство совмещённого санузла и перенос дверного проёма.

Всё это предписано вернуть в исходное состояние, хозяину выписан штраф.

В квартиру в доме 19 на Ленинградском шоссе ответственные работники смогли попасть только по решению суда. Там оказалась снята кухонная дверь, что в домах с газовыми плитами категорически запрещено. Кроме того, изменены конфигурации колонны и вентиляционных каналов в коридоре.

Санкции те же — приведение квартиры в соответствие с её типовым проектом и административная ответственность.

Напомним, за невыполнение предписаний жилинспекции жильё могут отобрать.