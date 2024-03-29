Мосжилинспекция нагрянула по решению суда после жалобы соседей и заставила переделывать незаконную перепланировку

Мосжилинспекция отчиталась о выявленных ею случаях незаконной перепланировки и принятым по ним мерам. Поучительное сообщение опубликовано на сайте ведомства в четверг.
Квартира в доме 20, корпус 2 по Кантемировской улице привлекла внимание надзорного органа благодаря обращению бдительных соседей. По тревожному сигналу инспекторы нагрянули в переделанное жилище и обнаружили самовольное усечение вентиляционного короба, обустройство совмещённого санузла и перенос дверного проёма.
Всё это предписано вернуть в исходное состояние, хозяину выписан штраф.
В квартиру в доме 19 на Ленинградском шоссе ответственные работники смогли попасть только по решению суда. Там оказалась снята кухонная дверь, что в домах с газовыми плитами категорически запрещено. Кроме того, изменены конфигурации колонны и вентиляционных каналов в коридоре.
Санкции те же — приведение квартиры в соответствие с её типовым проектом и административная ответственность.
Напомним, за невыполнение предписаний жилинспекции жильё могут отобрать.
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