Прецеденты были: как самовольная перепланировка квартиры может оставить без крыши над головой

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Эксперт объяснила, за что могут отобрать квартиру с перепланировкой

1:43
Недвижимость

Квартиру с неузаконенной перепланировкой могут пустить с молотка, если хозяин откажется приводить её в исходное состояние, предупредила глава "Национального центра перепланировок и реконструкций" Светлана Гоненко. Она объяснила РИА Недвижимость все тонкости и подводные камни этого щепетильного вопроса.

Эксперт объяснила, за что могут отобрать квартиру с перепланировкой
Фото: ГЖИ МО is licensed under Public domain

Прежде всего, ошибочно полагать, что с перепланировкой можно столкнуться только на вторичном рынке жилья. Множество квартир в новостройках сдаются со свободной планировкой, и их владельцы пребывают в заблуждении, что там им дана полная свобода действий.

"На самом деле возведение стен в подобной ситуации формально тоже является перепланировкой и подлежит согласованию", — заявила эксперт.

Настучать на незаконную перепланировку может абсолютно любой человек, который её видел лично — от соседей до коммунальщиков, — добавила она. После этого пожалует жилинспекция с внеплановой проверкой. Её сотрудникам можно, конечно, не открывать дверь, но потом они всё равно через суд добьются, чтобы их допустили.

Результатом проверки станут штраф до 2,5 тысячи рублей и предписание оформить перепланировку как положено, а при невозможности её узаконить — вернуть всё, как было, за свой счёт, естественно. Сопротивление бессмысленно — госжилинспекция добьётся своего в суде.

"Когда собственник отказывается выполнять решение суда, квартира продаётся с торгов", — предупредила Гоненко.

Она привела пример. Житель Омска объединил кухню с комнатой так, что у него шёл туда выход из санузла. Потребовали привести жилище в подобающее состояние — не стал. Суд принял решение о продаже этой квартиры.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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