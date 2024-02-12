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Раскрыта главная опасность квартиры с перепланировкой, из-за которой её можно лишиться

Риелторы предупредили о риске покупки квартиры с перепланировкой

1:05
Недвижимость

При покупке квартиры обязательно проверьте, не подвергалась ли она перепланировке, советуют "Финансы.Mail.ru". Если это вскроется потом — проблем не оберётесь.

Риелторы предупредили о риске покупки квартиры с перепланировкой
Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

К сожалению, распространены случаи, когда масштабные изменения в планировку недвижимости не узаконены, как положено, в Росреестре. При выявлении этого постыдного факта государство может оштрафовать собственника, заставить его привести всё к исходному состоянию (за свой счёт, понятное дело), а в особо тяжёлых случаях отобрать жилище.

Кроме того, незаконная планировка может осложнить любые сделки с квартирой. Если она будет обнаружена в ходе оформления документов, госрегистрация права будет приостановлена на срок от трёх до шести (по инициативе сторон) месяцев.

Если при покупке квартиры нет уверенности, что она не подвергалась перепланировке, закажите актуальную выписку из ЕГРН и сверьте её с фактическим состоянием реального объекта; кроме того, о информация о перепланировке может содержаться в специальной графе "Примечание" в этой выписке.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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