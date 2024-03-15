Не вздумайте снимать дверь на кухне, особенно если там пластиковые окна, и вот почему: для вашей безопасности

Юрист Лев напомнил о недопустимости демонтажа кухонной двери

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Модным и действительно эффектным приёмом улучшения интерьера жилища стал демонтаж межкомнатных дверей и их замена арочным проёмом. Но это возможно не везде.

Фото: Flickr by Virginia State Parks is licensed under CC BY 2.0

Юрист и эксперт по вопросам перепланировки Лев Лев разъяснил aif.ru ограничения на демонтаж двери на кухню. Они касаются квартир с газовыми плитами.

"В газифицированных многоквартирных жилых домах требования к перепланировкам и переустройству довольно жёсткие, — предупредил он. — Система вентиляции продумана таким образом, чтобы в случае утечки газ мог беспрепятственно удаляться через неё и не попадал в смежные помещения".

Именно по этой причине нельзя ни снимать кухонную дверь, ни ломать вентиляцию, ни тем более соединять кухню с комнатой.

Кстати, дверь, по-хорошему, должна быть с порожком — для лучшей герметичности. "В некоторых регионах России на это условие обращают особое внимание, а также запрещают заменять деревянные окна на пластиковые, чтобы не нарушать естественную циркуляцию воздуха", — добавил специалист.

Лучше, как советовала ранее химик Елена Федина, вообще заменить газовую плиту индукционной — тогда вы сможете делать перепланировку квартиры, как вам заблагорассудится.