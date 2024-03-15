Не вздумайте снимать дверь на кухне, особенно если там пластиковые окна, и вот почему: для вашей безопасности

Модным и действительно эффектным приёмом улучшения интерьера жилища стал демонтаж межкомнатных дверей и их замена арочным проёмом. Но это возможно не везде.
Юрист и эксперт по вопросам перепланировки Лев Лев разъяснил aif.ru ограничения на демонтаж двери на кухню. Они касаются квартир с газовыми плитами.
"В газифицированных многоквартирных жилых домах требования к перепланировкам и переустройству довольно жёсткие, — предупредил он. — Система вентиляции продумана таким образом, чтобы в случае утечки газ мог беспрепятственно удаляться через неё и не попадал в смежные помещения".
Именно по этой причине нельзя ни снимать кухонную дверь, ни ломать вентиляцию, ни тем более соединять кухню с комнатой.
Кстати, дверь, по-хорошему, должна быть с порожком — для лучшей герметичности. "В некоторых регионах России на это условие обращают особое внимание, а также запрещают заменять деревянные окна на пластиковые, чтобы не нарушать естественную циркуляцию воздуха", — добавил специалист.
Лучше, как советовала ранее химик Елена Федина, вообще заменить газовую плиту индукционной — тогда вы сможете делать перепланировку квартиры, как вам заблагорассудится.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.