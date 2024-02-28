Названы яды, образующиеся при готовке на газу, — но главная его опасность в другом

Химик Федина: проветривайте кухню, а лучше замените газовую плиту индукционной

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Замените газовую плиту на индукционную, настоятельно посоветовала химик Елена Федина. Она объяснила Pravda.Ru, в чём заключается опасность приготовления пищи на газу.

Фото: Mos.ru by Ю. Иванко is licensed under public domain

Ранее американские учёные установили, что при сгорании газа образуется в 100 раз больше опасных для здоровья наночастиц, чем на дороге с оживлённым движением.

Федина затруднилась с количественной оценкой вреда газовой плиты. "Но с продуктами сгорания бытового газа мы сталкиваемся в закрытом помещении, в отличие от выхлопных газов", — напомнила она.

Среди продуктов сгорания голубого топлива эксперт назвала сравнительно безобидный углекислый газ и опасный угарный, который образуется при неполном сгорании.

"К счастью, при сгорании бытового газа не образуется количество угарного газа, достаточное для летального исхода, поэтому можно чувствовать себя в безопасности", — успокоила она.

Увы, это далеко не всё.

"Но помимо этого в бытовой газ для обнаружения утечки на запах добавляют сероорганические соединения, такие как, например, каптаны, которые при сгорании образуют диоксид серы, также токсичный для организма человека", — добавила специалист.

По её словам, на качестве пищи все эти газы не отражаются, отравляя лишь атмосферу в кухне.

"Чтобы минимизировать вред от газовой плиты, следует проветривать помещение в первую очередь, — посоветовала Федина. — Знаете, в моём детстве, например, когда вовремя не давали отопление, моя бабушка включала газовую плиту, чтобы в комнате становилось тепло. И это большая-большая ошибка, потому что помещение не проветривается, поскольку человек нацелен на то, чтобы повысить температуру в комнате, и смысла проветривать нет, соответственно, помещение не проветривается, концентрация вредных газов с каждой секундой увеличивается, соответственно, повышается риск возникновения всех тех неприятных эффектов вроде сонливости, головной боли и так далее".

И вообще, безопаснее пользоваться электрической или индукционной плитой, заметила химик.

"Здесь вопрос даже не в продуктах сгорания, образующихся при использовании газовой плиты, а скорее в опасности взрыва. Стабильно где-то раз в месяц мы слышим информацию о том, что взорвался бытовой газ, обрушился дом из-за взрыва бытового газа. Это действительно очень опасно и очень страшно. Электрические индукционные плиты минимизируют, точнее, сводят к нулю риск такого взрыва", — заключила она.