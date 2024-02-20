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Где в квартире вы не имеете права устроить арку — заставят переделывать обратно

Юрист предупредил, что не везде в квартире допустимы арки

1:16
Недвижимость

Арка — популярный элемент интерьера, который многие устраивают при ремонте жилища. Но если речь о квартире в многоэтажке, следует помнить, что далеко не все интерьерные решения в ней допустимы. Подробности раскрыл юрист, директор агентства недвижимости Анатолий Пысин.

Юрист предупредил, что не везде в квартире допустимы арки
Фото: СтройЦентр 96

"Существует ряд перепланировочных решений, которые реализовывать точно не стоит, а согласовать их однозначно не получится", — предупредил он на страницах aif.ru.

Недопустимо заменять арочным проёмом дверь в кухню.

"По требованиям техники безопасности дверь должна быть, чтобы в случае утечки газа он не распространился по другим комнатам", — объяснил эксперт.

Ни в коем случае нельзя при перепланировке крушить вентиляционные короба. Коммунальщики имеют право нагрянуть с проверкой и заставить переделывать ваш евроремонт.

Нельзя расширять проход на лоджию, если это затронет стену с батареей. И сам радиатор нельзя переносить.

"Подобное решение приводит к изменению теплообмена квартиры, что, в свою очередь, может нарушить теплообмен в соседних квартирах", — пояснил специалист.

По его словам, если соседи нажалуются, вы получите предписание жилинспекции вернуть квартиру в первоначальное состояние.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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