Приведёт ли строительный бум в России к снижению цен на жильё

Строительство жилья в России выросло на 7,5% в 2023 году, сообщил Росстат. "Российская газета" попросила вице-премьера Марата Хуснуллина прокомментировать эти показатели.
"В прошлом году мы достигли абсолютного максимума — ввели 110,4 миллиона квадратных метров жилья, а годом ранее — 102,7 миллиона квадратных метров", — уточнил он.
Зампред правительства настроен куда оптимистичнее главы "Дом.РФ" Виталия Мутко, предсказавшего коллапс строительной отрасли в России.
"Будем стараться удержать высокие темпы, тем более для этого у нас есть все ресурсы", — обещал Хуснуллин.
По его словам, и в нынешнем году темпы остаются высокими.
"За первые два месяца этого года ввод жилья составил 20,6 миллиона квадратных метров, что на 2% больше аналогичного периода прошлого рекордного года", — пояснил он.
Строительство — дело не такое быстрое, поэтому даже несмотря на снижение спроса, 2024 год может повторить рекорды 2023-го или превзойти их, добавила член Общественного совета при Минстрое Надежда Косарева.
В такой ситуации закономерно падение цен. Но пока что стоимость жилья не снижается, однако темпы её роста уже замедляются.
|2022
|2023
|Новостройки
|21%
|9,7%
|"Вторичка"
|11,8%
|8,5%
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