Приведёт ли строительный бум в России к снижению цен на жильё

Строительство жилья в России выросло на 7,5% в 2023 году

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Строительство жилья в России выросло на 7,5% в 2023 году, сообщил Росстат. "Российская газета" попросила вице-премьера Марата Хуснуллина прокомментировать эти показатели.

Фото: Инвестиционный портал Приморского края is licensed under CC0

"В прошлом году мы достигли абсолютного максимума — ввели 110,4 миллиона квадратных метров жилья, а годом ранее — 102,7 миллиона квадратных метров", — уточнил он.

Зампред правительства настроен куда оптимистичнее главы "Дом.РФ" Виталия Мутко, предсказавшего коллапс строительной отрасли в России.

"Будем стараться удержать высокие темпы, тем более для этого у нас есть все ресурсы", — обещал Хуснуллин.

По его словам, и в нынешнем году темпы остаются высокими.

"За первые два месяца этого года ввод жилья составил 20,6 миллиона квадратных метров, что на 2% больше аналогичного периода прошлого рекордного года", — пояснил он.

Строительство — дело не такое быстрое, поэтому даже несмотря на снижение спроса, 2024 год может повторить рекорды 2023-го или превзойти их, добавила член Общественного совета при Минстрое Надежда Косарева.

В такой ситуации закономерно падение цен. Но пока что стоимость жилья не снижается, однако темпы её роста уже замедляются.

Динамика цен на жильё

2022 2023 Новостройки 21% 9,7% "Вторичка" 11,8% 8,5%