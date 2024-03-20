Мутко: с 2026-2027 годов российское жилищное строительство ждёт коллапс

Мутко на встрече с сенаторами выразил опасения по поводу сокращения строительства в России

0:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С 2026–2027 года в России может сильно сократиться ввод в эксплуатацию нового жилья, предупредил глава "Дом.РФ" Виталий Мутко на встрече с сенаторами в Совете Федерации.

Фото: Kremlin.ru is licensed under CC0

По его словам, темпы падают уже сейчас.

"Мы видим, что с начала года выведено 6 миллионов квадратных метров, по 3 миллиона в месяц выведено на рынок — темпы немножко снизились", — констатировал чиновник.

Объёмов строящегося жилья должно хватить ещё года на два.

"То есть мы можем ожидать снижения ввода, если не примем мер, начиная с 2026–2027 годов", — заключил Мутко.

Ранее "Дом.РФ" сообщал о сокращении вывода на рынок новых проектов в январе на 27% по сравнению с январём прошлого года.