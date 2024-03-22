В России запущен завод по переработке пластика. С ним, в производстве пластиковой упаковки, будет обеспечен замкнутый цикл

"Газпром нефть" запустила в Ленобласти завод по переработке пластика в гранулы

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В городе Гатчина Ленинградской области заработал новый завод по переработке пластика. Годовая производственная мощность завода — 8,6 тысяч тонн. Завод в эксплуатацию ввела компания "Газпром". Сообщается, что завод будет перерабатывать пластик, в так называемую вторичную гранулу.

Фото: commons.wikimedia.org by Michal Maňas is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Переработанное сырьё в виде гранул будут отправлять производителям пластиковых изделий. Помимо этого гранулы будут использовать на собственные нужды. В частности, для "Газпром нефти" из переработанного пластика намерены делать гидроизоляционные материалы, которые применимы в промышленном и гражданском строительстве.

Начальник департамента нефтехимии "Газпром нефти" Игорь Королёв отметил, что использовать переработанный пластик экономически выгодно. Сам цикл переработки не несёт вреда окружающей среде. К тому же, замкнутый цикл позволяет возвращать весь пластик в, который когда-то выпускался, в новый производственный процесс, что является весьма целесообразным, с точки зрения экономики.