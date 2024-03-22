Не успела прийти весна, как тут же подорожали газобетонные блоки. Цены на важный стройматериал уже шагнули на 10% вверх

В первом квартале 2024 года зафиксирован 10% рост цены на газобетон

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Производители газобетона подняли цену на свою продукцию. О предстоящем росте цен многие из них заявляли в январе. В связи с этим среди покупателей даже начался ажиотаж, так как обычно повышение цен на строительные материалы начинается в апреле, мае.

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В настоящий момент эксперты фиксируют рост цены на газобетон в 6-10 процентов. Теперь, куб газобетона в среднем стоит 600-1000 рублей. Цена может отличаться и зависит от региона.

Застройщики, строители и рядовые покупатели бьют тревогу. Все они понимают, что рост цен на строительные материалы скажется на стоимости недвижимости — она подорожает. Кстати, подорожал в этом году не только газобетон, но и ещё целый ряд строительных материалов (ЖБИ, цемент и прочее).

Теперь вся надежда на ФАС. Антимонопольная служба контролирует цены производителей и работе ведомства есть подтверждения. Так, например, в Пермском крае суд удовлетворил иск ФАС в отношении "Пермтрансжелезобетон" и АО "ПЗСП". Данные производители грешны в том, что необоснованно подняли цены на газобетонные блоки. Они сделали это в 2 раза, да ещё и при том, что по своим продажам занимают 97 процентов рынка.